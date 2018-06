Pêche au saumon : allochtones et autochtones coopèrent sur la Moisie

Crédit photo : Yan Crousset

La ZEC de la Rivière-Moisie a conclu une entente la semaine dernière avec ITUM pour le transfert d’une fosse à saumon. Le climat est serein entre pêcheurs allochtones et autochtones en ce lent début de saison.

L’entente entre la Zone d’exploitation contrôlée (ZEC) de la Rivière-Moisie et Uashat mak Mani-Utenam (ITUM) est intervenue la semaine dernière. Elle s’ajoute à celle intervenue entre Québec et les communautés innues d’ITUM et de Matimekosh-Lac-John.

Yves Girard, président de l’Association de protection de la rivière Moisie (APRM), explique que la ZEC a transféré une fosse à saumons aux pêcheurs innus le 9 juin dernier. Elle a ouvert une nouvelle fosse pour les pêcheurs allochtones en contrepartie. Les changements sont intervenus dans le secteur Winthrop-Campbell.

«On a libéré cette fosse-là pour la laisser en gestion aux autochtones vu que c’est près de leur territoire où eux s’installent. Ça semble, pour l’instant, faire l’affaire de tout le monde», dit-il.

Il ajoute que la collaboration est plutôt bonne sur la rivière entre allochtones et autochtones. L’APRM et ITUM se parleraient d’ailleurs régulièrement pour de la protection conjointe.

Deux semaines de retard

La pêche au saumon est ouverte depuis le 25 mai sur la rivière Moisie. Le début de saison est plutôt lent avec peu de prises enregistrées. Yves Girard n’est pas inquiet pour autant.

«L’eau est froide et haute. On a un gros deux semaines de retard pour la normale. Ça devrait mieux aller à partir de la fin de semaine et de la semaine prochaine. On n’a pas de raison de croire que ça ne sera pas une bonne saison, parce qu’ailleurs il semble y avoir du saumon qui rentre dans les rivières, et eux aussi il est en retard», constate-t-il.