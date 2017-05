Patrice Michaud: Une humilité remarquable

Crédit photo : Jean-Charles Labarre

Fort de l’engouement suscité à son endroit à la suite de la sortie récente de son troisième album «Almanach», Patrice Michaud fait partie des artistes qui ne tiennent rien pour acquis. Dans un milieu où le succès est parfois éphémère, il préfère profiter au maximum de ses instants de gloire.

Le succès commercial n’a pas été au rendez-vous pour Patrice Michaud dès le début de son parcours musical. En effet, l’album «Le triangle des Bermudes», lancé en mai 2011, est passé complètement sous le radar. La situation a changé à la suite de son deuxième album «Le feu de chaque jour» comportant la chanson «Mécaniques générales» qui s’est hissée rapidement au sommet de plusieurs palmarès.

«Cette chanson a beaucoup circulé. Elle a été utilisée dans diverses publicités et même parodiée dans un bye bye (la revue de fin d’année d’ICI Radio-Canada Télé). C’était du nouveau pour moi. Tout ça s’est mis bien sûr au service de l’album, enchaîne-t-il. Je n’ai eu qu’à suivre la parade. Je me devais tout de même d’offrir un spectacle de qualité. C’est à ce moment-là que je peux dire que ma carrière a adopté une nouvelle vitesse de croisière.»

Avant même la sortie de son troisième album «Almanach», le succès obtenu par le premier extrait radio «Kamikaze» a confirmé à l’auteur-compositeur-interprète que les attentes étaient grandes à son endroit.«Pendant que je l’écrivais, j’avais oublié ce succès. Je me concentrais uniquement sur le travail à accomplir. Quand j’ai vu que les demandes d’entrevue se multipliaient et que l’agenda de spectacles était bien garni, ça m’a rendu quelque peu perplexe. Cependant, je ne pouvais pas me permettre de trop y penser», renchérit-il.

De multiples influences

Considéré comme un artiste pop, Patrice Michaud se dit très à l’aise avec cette étiquette qu’on lui appose. «La pop n’est plus ce qu’elle était auparavant. Elle s’est raffinée au fil des ans. On y retrouve aujourd’hui une très grande diversité, explique-t-il. Elle vient puiser dans plusieurs styles musicaux. Les Beatles en sont pour moi les pères fondateurs. Pour moi, cette étiquette est plutôt utile pour classer les disques en magasins. Je n’y accorde pas vraiment d’importance.»

Selon lui, l’image entretenue par les gens à l’égard de la pop tend à changer. «Lorsque des artistes tels que Les Sœurs Boulay et Safia Nolin n’ont pas peur d’affirmer que Céline Dion est pour elles un modèle, ça aide grandement à faire tomber les préjugés, souligne-t-il. Ce malaise qu’on avait s’estompe lentement, mais sûrement. Le mot fait beaucoup moins peur aujourd’hui qu’auparavant.»

Comme plusieurs de ses pairs, il est conscient qu’il ne contrôle pas la réception des gens à l’endroit de son nouveau matériel. «C’est un élément imprévisible. Si on y pense trop, ça vient orienter notre travail. Je ne fais pas ce métier pour être aimé des gens. Quand on le fait, je crois que ça nous éloigne du vrai. Je n’ai pas envie de me déguiser. Je veux demeurer intègre. Je ne mange vraiment pas de ce pain», affirme-t-il.

Un agréable sens de l’humour

Lorsqu’il monte sur scène, l’auteur-compositeur-interprète prend un immense plaisir à utiliser la carte de l’humour. «Ça fait partie de ma personnalité. Je suis quelqu’un de drôle dans la vie. Si on couple ça avec l’aisance que j’ai sur scène, ça devient explosif. L’idée de ces monologues avec le public m’ont permis d’interpréter des chansons méconnues et de les rendre intéressantes aux yeux des gens. La distance entre moi et les gens se rétrécit. Je me sens plus libre d’expérimenter certaines choses», avance-t-il.

En tournée sur la Côte-Nord, Patrice Michaud se produira le 4 mai à la salle Jean-Marc-Dion de Sept-Îles, le 5 mai à la Shed-à-Morue de Havre-Saint-Pierre et le 7 mai au Centre des arts de Baie-Comeau. Originaire de la Gaspésie, il souligne éprouver une réelle affection pour cette région bordée par le fleuve Saint-Laurent à plusieurs endroits.