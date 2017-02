Patinage artistique: Préparation au rendez-vous régional

Crédit photo : Metro

Le Club de patinage artistique de Sept-Îles tenait sa compétition locale Ginette Lehoux le 12 février, compétition préparatoire au rendez-vous régional à venir les 18 et 19 mars sur la glace de l’aréna Conrad-Parent.

Une trentaine de filles du CPA Sept-Îles ont défilé sur la glace dans les différentes catégories. Pour les catégories du Patinage Plus/Junior/Intermédiaire (Étapes 2, 4, 5 et Stars 2 et 3), la récompense était des rubans. Rosalie Maltais (Star 3), Hailey Poitras (Star 2) et Magalie Marchand (Star 2) ont aussi fait partie de Revue sur glace, s’emparant dans l’ordre de l’or, de l’argent et du bronze.

Pour les patineuses Senior, dans la catégorie Star 4 moins de 13 ans, Jasmine Proulx a récolté l’or, suivie de Julianne Beaulieu. D’autres ont présenté leur programme en démonstration dans les catégories Star 5 (moins de 13 ans et plus de 13 ans) et Pré-Juvénile moins de 11 ans.

Lauréats

La compétition locale a également permis de connaître les membres et patineuses du CPA Sept-Îles en vue du Gala des Lauréats qui se tiendra lors de la régionale en mars. En lice, on retrouve Maude-Émilie Boudreault et Joanie Rioux (Patineuses de tests), Aurélie Dubé (Patinage Plus), Ariane Thomas (Reconnaissance régionale), Maude-Émilie Boudreault (Assistante de programme et Star), Lucie Bergeron et Hélène D’Amour (Spécialistes de données), Pascale Lapointe (Juge de l’année), Marie-Josée Bergeron (Entraîneure bénévole de l’année) et Marie-Josée Lapierre (Bénévole de l’année).