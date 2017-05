Une autre participation pour Roger Vachon et ses coureurs autochtones

Crédit photo : Courtoisie

La Course du Grand Défi Pierre Lavoie, qui a lieu cette fin de semaine de Québec à Montréal, n’a plus vraiment de secret pour Roger Vachon. Il y amène une délégation depuis la toute première édition. Cette année, ils comptent des étudiants autochtones d’école de Sept-Îles, Uashat mak Mani-Utenam, Pessamit, mais aussi des Innus aux études à l’extérieur pour le sport.

«J’ai 28 jeunes cette année, dont deux ou trois qui s’entraînent aussi à Jean-du-Nord, et plusieurs l’ont déjà fait. Ceux qui n’ont jamais vécu La Course vont vivre de belles choses», a indiqué Roger Vachon, qui comptera sur le conseiller à ITUM, William Fontaine, dans ses accompagnateurs.

Ce qui rend la participation de 2017 spéciale, c’est la rencontre que M. Vachon a eue avec Pierre Lavoie l’automne dernier lors d’une conférence à Uashat mak Mani-Utenam. «Je lui ai présenté en vidéo nos dernières participations à La Course et le déclic s’est fait. On a appris à se connaître et il a décidé de nous donner 5 000$, notamment pour l’aspect autochtone et parce que ça fera cinq ans qu’on le fait», a-t-il indiqué.

Délégation Autochtones (Manikanetish, IESI, Jean-du-Nord/Manikoutai et Uashkaikan)

Étudiants

Laura Fontaine (IESI)

Nathaniel Mckenzie (IESI)

Andrew Michel-St-Onge (Jean-du-Nord)

Dan Grégoire (Jean-du-Nord)

Samuel Ambroise-Desterres (Jean-du-Nord)

Zach Vollant-Gabriel (Jean-du-Nord)

Alexis Roy (Manikanetish)

Annie Jérôme (Manikanetish)

Jessica Vollant-Pinette (Manikanetish)

Kananish Mckenzie (Manikanetish)

Réal Jr Jourdain (Manikanetish)

Robert Jr Pinette-Poirier (Manikanetish)

Shimiu Pilot-Grégoire (Manikanetish)

Stanley Fontaine (Manikanetish)

Uniam Vollant (Manikanetish)

Vince St-Onge (Manikanetish)

Yann Grégoire (Manikanetish)

Yanrick Martel-Ambroise (Manikanetish)

Jasmine Bergeron (Manikoutai)

Joannie Jérôme (Manikoutai)

Mia Arsenault Vassiliou (Manikoutai)

Daphnée Vollant (Manikoutai)

Yoan Grégoire (Manikoutai)

Antonia Paul (Uashkaikan)

Hilary Nolin (Uashkaikan)

Mathias Pinette-Dominique (Uashkaikan)

Sandrine Rock-Washish (Uashkaikan)

Joël Mckenzie (Trois-Rivières)

Nico Grégoire (Chicoutimi)

Accompagnateurs

Roger Vachon

Jenny Lee Vachon

Byron Michel

Jacob Vollant

David Jean-Pierre

William Fontaine