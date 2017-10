Participation monstre au Championnat régional de cross-country du RSEQ

Crédit photo : Métro

Il y aura beaucoup de monde dans les environs de la polyvalente des Rivières de Forestville, lieu du Championnat régional de cross-country du RSEQ Côte-Nord, à l’horaire pour ce samedi 14 octobre. Un peu plus de 700 coureurs, en provenance des quatre coins de la Côte-Nord, y sont attendus pour la compétition.

Les coureurs seront à l’œuvre dans les catégories brûlot (maternelle, 1re et 2e année), maringouin (3e/4e année), moustique (5e et 6e année), celles du secondaire (benjamin, cadet et juvénile) et ouverte (adultes). L’édition 2017 du Championnat régional de cross-country comptera quelque cent participants de plus que celle de l’an dernier, qui était un record pour le RSEQ Côte-Nord.

La catégorie brûlot en sera une d’initiation. Donc pas de médailles, ni bannières, mais un cadeau pour tous les jeunes. Les inscriptions pour la classe ouverte se feront le matin de l’événement entre 9h et 10h à la salle d’accueil.

La compétition régionale de samedi servira de sélection en vue du Championnat provincial du RSEQ qui se tiendra les 21 et 22 octobre à Chicoutimi. La Côte-Nord y enverra 52 étudiants-athlètes (catégories moustique, benjamin, cadet et juvénile).