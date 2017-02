Partenariat entre la Salle et le Cégep: Une nomination aux prix RIDEAU

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le partenariat établi entre la salle Jean-Marc-Dion et le département «Arts, lettres et communication» du Cégep de Sept-Îles ne passe pas inaperçu et vient d’être retenu à titre de finaliste dans la catégorie Partenariat du Réseau indépendant des diffuseurs d’événements artistiques unis (RIDEAU).

En plus d’offrir l’opportunité aux élèves du Cégep d’assister à des spectacles gratuitement, cette collaboration leur permet de participer à des ateliers donnés par des professionnels des arts de la scène. Toutes ces activités viennent s’intégrer au contenu des cours de ce programme préuniversitaire. Il représente une première au Québec.

Il est à noter que la salle Jean-Marc-Dion s’est également vue attribuer le prix Mallette/Méga Scène grâce à ce partenariat lors de la dernière Rencontre d’automne du Regroupement des organisateurs de spectacles de l’Est-du-Québec (ROSEQ) pour l’originalité de cette initiative de promotion et de mise en marché.