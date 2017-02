Les paramédics de la CSN seront en grève dès minuit

(LE MANIC) Les 80 paramédics de la Côte-Nord, membres de la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN, seront en grève générale illimitée à compter de minuit, jeudi. La population n’a cependant rien à craindre puisque l’arrêt de travail touchera des tâches administratives.

Par Charlotte Paquet

Dans la région, les paramédics de Manic-5, des Escoumins, de Port-Cartier, de Sept-Îles et de Blanc-Sablon passent à l’action. « Il y a des tâches administratives qu’on ne fera plus, comme le lavage intérieur et extérieur de l’ambulance. Il y a aussi certains formulaires qu’on ne remplira plus, comme pour la facturation », explique Alain Therrien, conseiller syndical au Conseil central Côte-Nord de la CSN.

Les travailleurs feront du piquetage sur la route 138 aux Escoumins, jeudi, de 8 h à 10 h.

La convention collective des paramédics est échue depuis mars 2015. Les questions des salaires, de la santé et la sécurité, des horaires de faction et des régimes de pension font partie des enjeux des négociations.

Les paramédics de Baie-Comeau et de Forestville ne sont pas concernés par la grève pour le moment. Ils font partie de la Fédération des employés du préhospitalier du Québec.