Paquet grimpe sur le podium au Maroc

Plusieurs Port-Cartois se trouvaient en compétition de triathlon aujourd’hui (30 juin) et les résultats sont forts intéressants.

Commençons par Charles Paquet. En préparation à sa Coupe du Monde de Tiszaujvaros à venir les 7 et 8 juillet en Hongrie, l’athlète de 20 ans a ajouté la Coupe Continentale de Larache au Maroc à son calendrier.

Aucun ennui de santé ou de vélo cette fois-ci. Le Port-Cartois a été le deuxième à franchir la ligne d’arrivée dans la catégorie Élite Men. Il a devancé son comparse québécois Alexis Lepage, troisième de l’épreuve.

«Je suis super satisfait de ma performance, après mes deux dernières courses qui ont été décevantes, que je n’ai pas pu terminer, des petits pépins pour moi», a-t-il laissé savoir, via une vidéo sur son profil Facebook athlète. Il a également fait allusion aux travails des derniers temps de lui et son coéquipier et d’un parcours difficile en vélo pour la compétition d’aujourd’hui.

Un résultat au Maroc qui augure bien pour Charles Paquet avec l’étape de Coupe du Monde à venir dans une semaine.

Tricéphales

Beaucoup moins loin que Paquet, huit Port-Cartois se trouvaient dans le Centre-du-Québec, à Victoriaville, pour le Triathlon Sani Marc, compétition de Coupe du Québec pour les U13 et U15 nord-côtiers.

Anélia Lapierre a décroché la deuxième place chez les U13. Dans la catégorie U9, deux Girard se trouvent médaillés, Alexis, deuxième chez les U9, et Lily-Rose, troisième dans la catégorie U7.

Les autres résultats des athlètes des Tricéphales sont, chez les gars, une septième place pour Jacob Girard en finale A chez les U15, une neuvième position pour Isaac Moreau chez les U13 et le sixième rang de la finale B pour Antoine Girard chez les U15.

Chez les filles, Laurianne Vigneau a conclu la compétition au douzième rang de la finale A et Maxim Dumas a terminé deuxième de la finale B, dans les deux cas dans la catégorie U15.

Plusieurs de ses triathlètes et d’autres de la région seront du Trimemphré à Magog de fin de semaine des 14 et 15 juillet.