Paquet fait bonne impression à Cagliari

Crédit photo : Viviane Sloniewicz

Charles Paquet compte maintenant une première participation à une Coupe du Monde de triathlon chez les élites. Le Portcartois de 19 ans pris le 17e rang dimanche à Cagliari, en Italie. Il s’est dit satisfait, même s’il a peiné à la course à pied.

Paquet a démontré qu’il pouvait tenir tête aux meilleurs en vélo, même s’il en est à sa première année chez les moins de 23 ans et qu’il avait comme rival certains Olympiens, dont le médaillé de bronze à Rio, Henri Schoeman, qui a conclu l’épreuve de dimanche en deuxième position.

Avant d’entreprendre les cinq kilomètres de course à pied, le Portcartois occupait le sixième rang du classement. Il aura été devancé par une dizaine de coureurs, terminant ainsi au 17e rang avec un chrono de 56 minutes 9 secondes, à 1 minutes 20 secondes du gagnant, Adrien Briffod.

«Je suis satisfait, ce fut une belle expérience. J’ai réussi à m’échapper au vélo avec quatre autres personnes, dont le médaillé de bronze des Jeux de Rio! À la course à pied, j’ai souffert un peu, mais au final, je m’en suis bien sorti. Je dois encore travailler un peu ma course à pied, mais la forme commence à être bonne et je me sens en confiance pour les nationaux», a-t-il indiqué à Sportcom.

Parlant de nationaux, c’est la prochaine compétition au calendrier de Charles Paquet. Ça se passera à Ottawa les 17 et 18 juin, là où il compte assurer sa place pour les Championnats du monde et y daller d’une bonne performance. L’athlète qui s’entraîne avec le Rouge et Or de l’Université Laval veut également gagner en expérience sur les courses de haut calibre.