Des orignaux en plein centre-ville

Crédit photo : Facebook

Les Septiliens ont eu toute une surprise samedi matin quand un orignal s’est retrouvé en plein centre-ville, près de Place de Ville vers 9h15.

Selon le peu d’information confirmée à ce stade, il s’agirait en fait de deux orignaux, possiblement d’une femelle et son petit. Sur les photos et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, les bêtes étaient néanmoins seules. Sur une vidéo, on aperçoit l’animal près de la Caisse populaire. L’animal semble apeuré et désorienté.

«Il faut comprendre qu’on assiste ici les agents de la faune», a indiqué la porte-parole de la Sûreté du Québec, Audrey-Anne Bilodeau. «Les agents vont tenter de les circonscrire (les orignaux) pour éviter entre autres qu’ils perturbent par exemple la circulation (…) Nous n’avons pas beaucoup d’informations, ce serait possiblement deux orignaux».

Les orignaux auraient été aperçus dans le secteur des rues Comeau et Bourgeois, mais aussi dans le secteur Ste-Famille et près du quai des pêcheurs où l’animal s’est trempé dans la baie de Sept-Îles. Selon les dernières informations, l’un des deux aurait regagné la forêt mais l’autre, celui dans la baie, s’est retrouvé en difficulté.

L’animal a été repêché par les agents de la faune. Sur les photos reçues de citoyens, la bête paraissait très affaiblie, voire morte. Il a été impossible de confirmer si elle avait survécu ou non. Le Journal n’avait pas encore rejoint un porte-parole du ministère des Forêt, de la Faune et des Parcs.