Optilab: Gaétan Barrette doit faire marche arrière, clament les élus

Crédit photo : Twitter - Parti québécois

Les élus de la Côte-Nord et la CSN «tendent la main» au ministre de la Santé et Service sociaux, Gaétan Barrette, pour qu’il fasse une fois pour toutes marche arrière dans l’application du controversé projet Optilab, qui prévoit centralisation des laboratoires médicaux de la région vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les préfets de la Minganie et de Sept-Rivière, Luc Noël et Réjean Porlier, Yves Montigny de la Ville de Baie-Comeau et les députés péquistes de Duplessis et de René-Lévesque, Lorraine Richard et Martin Ouellet ont dénoncé à Québec le «démantèlement» annoncé «d’un service qui fonctionne» avec l’arrivée d’Optilab.

«Ce projet ne peut s’appliquer sur la Côte-Nord, il n’y a pas d’économies, une perte d’expertise et de services aux citoyens», a martelé Mme Richard, appuyée également de sa collègue, Diane Lamarre, porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé, d’accessibilité aux soins et de soutien à domicile.

La «délégation élargie» explique avoir fait le chemin jusque dans la Capitale nationale pour livrer au ministre Barrette quelque 4000 éprouvettes symboliques signées par des citoyens et plus de 7000 signatures supplémentaires recueillies en une semaine dans la foulée de la campagne «Ç’a pas de bon sang!», lancée le 13 février.

«Le projet Optilab, il fait l’unanimité. Personne n’en veut», a réaffirmé le président du conseil central Côte-Nord – CSN, Guillaume Tremblay. «Il faut que M. Barrette écoute la population, je lui demande de la sensibilité pour une région comme la nôtre où c’est complètement insensé d’amener un projet comme celui-là».

Craintes de l’exode

Avec l’application d’Optilab sur la Côte-Nord, ce sont quelque 80 emplois qui relèveront du CISSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean plutôt que celui régional. Pour le maire de Sept-Îles, les agissements du gouvernement ne correspondent pas à son discours voulant revitaliser les régions en pertes démographiques comme la Côte-Nord.

«Une des premières assisses (de l’occupation du territoire) c’est lorsqu’on a des services», a soulevé Réjean Porlier. «Je ne comprends pas qu’on (…) regarde ça et qu’on continue à aller dans ce sens-là, ça va complètement à l’inverse de ce que le gouvernement nous promet, de mettre des efforts pour vitaliser nos territoires».