Océanne est le premier bébé de l’année à Sept-Îles

Crédit photo : Courtoisie

Née le 2 janvier à 22h53 au centre hospitalier de Sept-Îles, Océanne Crépeau-Gagnon reçoit le titre de premier bébé de l’année à Sept-Îles.

Fille de Dorinne Crépeau-Jourdain et de Jean-Guy Gagnon, elle pesait 7 livres et 14 onces à sa naissance. Elle s’ajoute à une famille nombreuse. Durant sa croissance, elle pourra compter sur l’aide de trois frères et de deux sœurs issus du même père,

Une expérience marquante que sa mère gardera sûrement longtemps en mémoire. «C’est comme si tout s’arrêtait. Sa naissance a été un moment extraordinaire. Je l’ai déjà sur le cœur. Je suis tombé en amour instantanément avec elle. Il n’y a eu aucune complication. Pour notre plus grand bonheur, elle se porte très bien», lance celle qui mettait à terme une première grossesse.