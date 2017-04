Nouvelles ententes pour le service Interbus

Crédit photo : MRC de Sept-Rivières

La MRC de Sept-Rivières, le Cégep de Sept-Îles, les Autobus du Fer et la Corporation de transport adapté de Sept-Îles (CTASI) ont parafé de nouvelles ententes assurant la continuité du service de transport collectif rural Interbus entre Sept-Îles et Port-Cartier.

C’est donc dire que les étudiants, les travailleurs et les citoyens des deux municipalités pourront continuer d’utiliser le service, et ce, au profit de leur portefeuille et de l’environnement. Réunis autour de la même table, les différents intervenants ont conclu les ententes nécessaires à la continuité du service.

En premier lieu, la MRC de Sept Rivières a réitéré sa confiance envers la CTASI en reconduisant son mandat en tant que gestionnaire et administrateur du service.

Pour sa part, le Cégep de Sept-Îles, dont les étudiants résidant dans le secteur ouest de Sept-Îles et à Port-Cartier représentent la majorité des utilisateurs du service, a renouvelé son statut de partenaire financier en assurant l’octroi de 55 500$ pendant les trois prochaines années.

Finalement, la CTASI et les Autobus du Fer se sont entendus sur les modalités d’un contrat de cinq ans valide jusqu’en 2021 et comprenant un accord de prolongation de cinq ans. Cet accord permet entre autres de déployer deux autobus d’une capacité de 42 passagers ainsi qu’un minibus de 21 passagers.

Financement et promotion

Pour financer le service, la Corporation compte sur le support de ses partenaires, dont le Cégep et la MRC (64 500$) ainsi que sur les revenus engendrés par la vente d’abonnement au service, d’accès journaliers et d’abonnements étudiants. Le ministère des Transports demeure cependant le plus gros joueur avec une subvention de 125 000 $ attribuée dans le cadre du Programme d’aide au développement du transport collectif en milieu rural.

Pour obtenir ce montant, le service Interbus se devait de transporter un minimum de 10 000 clients durant l’année sans quoi la subvention aurait été de 100 000 $. Malgré le ralentissement économique qui a quelque peu diminué l’achalandage, la CTASI aura finalement réussi à cumuler 11 713 déplacements pendant l’année 2016.

Lancé en 2011, le service Interbus venait bonifier l’offre de transport en commun déjà proposée par Taxi-bus. Les utilisateurs n’étaient donc plus restreints au territoire septilien et pouvaient dorénavant faire la navette entre Sept-Îles et Port-Cartier.

Bien que les places à bord des autobus soient prioritairement destinées à la communauté étudiante, plus en plus de travailleurs et de citoyens ont commencé a utilisé Interbus. Actuellement, le service permet principalement aux Portcartois de voyager vers Sept-Îles le matin pour ensuite retourner vers Port-Cartier soit le midi à bord du 21passagers ou le soir à bord du 42 passagers.