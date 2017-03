Nouvelle vidéo pour Tourisme Sept-Îles

Crédit photo : capture d'écran

Sur le coup de 16h le 23 mars, l’organisme Tourisme a suscité un grand engouement sur les médias sociaux avec le dévoilement de sa première vidéo promotionnelle intitulée : Sept-Îles, à découvrir et à vivre. En seulement quatre jours, le court-métrage cumule déjà un peu plus de 2 500 partages et 150 000 visionnements.

Frédérick Jolicoeur Tétreault

Véritable carte de visite, la vidéo promotionnelle lancée par Tourisme Sept-Îles met pleins feux sur les principaux attraits touristiques de la ville. Réalisée par la compagnie Sinex3 Production, la vidéo fait découvrir aux touristes et redécouvrir aux locaux les paysages septiliens grâce à d’impressionnants panoramas captés à l’aide d’un drone. Le tout est accompagné d’une narration témoignant de l’effet cognitif et sensoriel de la ville pour tous ceux qui osent la découvrir.

«Sincèrement, j’étais contente parce qu’en voyant la vidéo je me disais : «wow! J’aimerais ça y aller!» C’est vraiment

génial, ils (sinex3 Production) ont fait un véritable visuel expérientiel», raconte la directrice générale de Tourisme Sept-Îles, Marie-Ève Cyr.

Le tournage s’est déroulé sur une semaine durant la mi-juillet. Grâce à la collaboration du facteur météorologique, les caméras ont pu prendre des images impressionnantes des attraits classiques de la ville tels les plages, la mer, l’archipel des sept îles, le lac des rapides, le Vieux-Poste, la terrasse du capitaine, le vieux-quai, la promenade, etc.

L’objectif poursuivi par ce lancement est d’augmenter la notoriété de la ville et ainsi augmenter le tourisme. L’organisme espère également maximiser l’affluence de visiteurs sur son site internet au www.tourismeseptiles.ca.

Grand déploiement

Dès les premières minutes de son lancement sur Facebook, la vidéo a été largement partagée. Au moment d’écrire ces lignes, la vidéo cumulait plus de 2 500 partages, 450 mentions «j’aime» et plus 150 000 visionnements uniques. « La réaction est là! Les gens de Sept-Îles se sont identifiés au vidéo, mais on a aussi reçu des messages de touriste qui nous disait «on s’en vient !»», témoigne la directrice générale.

La publicité sera présentée lors des différents salons auxquels participera l’organisme. Une version plus courte est aussi prévue à des fins de diffusion télévisuelle.

La publication de la vidéo ayant déjà fait un fort écho au niveau local, Tourisme Sept-Îles espère qu’elle pourra également séduire les touristes de Montréal, Gatineau, Charlevoix, Sherbrooke et Trois-Rivières ayant pour intérêt le tourisme, le voyage, le plein air, le camping ou le sport.

La vidéo peut être vue sur la page Facebook de Tourisme Sept-Îles.