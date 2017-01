Une nouvelle tempête frappe Sept-Îles et Port-Cartier

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Une nouvelle tempête hivernale s’abat sur Sept-Îles et Port-Cartier depuis tôt ce matin.

Entre 15 et 20 centimètres sont attendus jusqu’en soirée avec de forts vents pouvant atteindre 70 km/h. Mais, les riverains affectés par la « bombe météorologique » de vendredi craignent le pire pour ce soir alors qu’une onde de tempête est en vigueur pour les secteurs de Sept-Îles et Port-Cartier, entre 16h et 20h.

C’est un peu avant 18h que la mer sera à son plus haut niveau sur la Côte-Nord. Environnement Canada anticipe que la «persistance» des vents risque de causer du déferlement dans les secteurs côtiers et de l’érosion dans les «zones à risque». «Tant que ce n’est pas gelé, il y de la vulnérabilité le long des côtes», a expliqué Robert Michaud, d’Environnement Canada. «C’est un peu moins fort que le 30 (décembre)», a-t-il ajouté.

Mardi, la Ville de Sept-Îles et la Sécurité civile ont affirmé qu’ils assuraient la surveillance des secteurs à risque.

Au moment d’écrire ces lignes, la circulation aux camions lourds était interdite sur la 138 entre Tadoussac et Port-Cartier. La visibilité va de réduite à nulle dans plusieurs secteurs à l’est de Tadoussac. Pour connaître l’état du réseau routier, visitez le Québec 511.

La traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout a aussi annulé tous ses départs de ce matin et celle entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac n’effectuait que des départs aux heures. La direction de Relais Nordik a également fait savoir que le Bella-Desgagnés reste à quai à Havre-Saint-Pierre « pour les 8 à 10 » prochaines heures.