Nouveau chalet à la réserve faunique de Port-Cartier

La SÉPAQ annonce la construction d’un nouveau chalet à la réserve faunique Port-Cartier-Sept-Îles.

Le ministre Luc Blanchette et le ministre responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcand, ont annoncé qu’un nouveau chalet «Modik» sera construit autour du lac Arthur, dans la réserve faunique de Port-Cartier-Sept-Îles. Il s’ajoutera aux quatre construits récemment.

«La somme de 247 000$ nécessaire à la construction de ce chalet vient contribuer au développement économique de la région, au même titre que ceux bâtis dans la réserve faunique au cours des dernières années», a déclaré le ministre Arcand.

Le style de chalet «Modik» a une capacité de quatre adultes et a été conçu pour répondre aux besoins des mordus de la pêche. Construit en bois du Québec, il est bien équipé, offre une fenestration abondante et tire la majorité de son énergie du soleil. Il présente aussi un bon rapport qualité-prix, puisqu’il est 30% moins cher à la location qu’un chalet standard. Installé au bord du Lac Arthur, réputé pour la taille et l’abondance de ses truites mouchetées, il est déjà possible de le réserver pour la prochaine saison de pêche.