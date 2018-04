Nouveau chalet à Gallix : la MRC accorde 125 000 $ de plus  

Crédit photo : Courtoisie - Station récréotouristique Gallix

La MRC Sept-Rivières a adopté une résolution, mardi, faisant passer son aide de 300 000 $ à 425 000 $ pour le nouveau chalet de la Station récréotouristique Gallix.

La Station récréotouristique Gallix avait reçu en janvier une aide financière de 1 460 000 $ de la part du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Dans son entièreté (construction, plans, ingénieurs et autres), le projet du nouveau chalet avait été estimé à 3 255 000 $. Grâce à sa campagne de sociofinancement, la Station a réussi à amasser un montant de 510 000 $.

«Il nous manque 141 000$. Nous devons l’avoir avant le début des travaux, puisque c’est une exigence du gouvernement», avait mentionné Ghislaine Langelier, présidente de la Station.

Un emprunt de 700 000 $ avait aussi été confirmé pour aider à combler le manque nécessaire à la construction du nouveau chalet. L’aide bonifiée de la MRC viendra justement alléger le montant de cet emprunt.

«Les gens de la Station nous ont présenté l’état de la situation, il y a quelques semaines. Suite à cette rencontre, les élus ont jugé important de réduire le fardeau fiscal et de bonifier l’aide accordée. Le montant de l’emprunt pourra être réduit et cela sera plus viable pour la pérennité de la Station», affirme Alain Lapierre, directeur général de la MRC.

Pas d’aide annoncée pour Sept-Îles

Les élus de Port-Cartier ont décidé d’accorder 25 000 $ à la Station le 23 mars dernier. La Ville de Sept-Îles n’a pas encore adopté de résolution en ce sens. Le directeur général de la municipalité, Patrick Gwilliam, précise qu’une demande a été adressée au conseil municipal, mais que les membres n’ont pas encore statué sur la question.