Nouveau centre multiservice à Port-Cartier

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Port-Cartier – La Coopérative alimentaire IGA de Port-Cartier a inauguré la semaine dernière, sa toute nouvelle station d’essence Shell et son dépanneur Boni-Soir. Les entités ont pignon sur rue dans le centre multiservice flambant neuf au coin de la route 138 et de la rue Shelter Bay qui abrite également le restaurant McDonald’s et le kiosque d’information touristique.

«Au terme de trois années de discussions, nous sommes très heureux de voir cette nouvelle station multiservice à Port-Cartier», s’est réjoui le président du conseil d’administration de la coopérative, Michel Gignac. «Avec l’appui de nos 1 200 membres et de plusieurs partenaires, ce projet voit enfin le jour, au grand bonheur de la communauté».

La Ville de Port-Cartier a notamment offert un congé de taxes à l’entreprise pour favoriser le développement. La station Shell est opérée par une filiale d’Alimentation Coop IGA Port-Cartier et le Boni-Soir est sous la responsabilité de Nicole Chartier et Annie Dignard.