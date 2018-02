Notre page Facebook fait réagir

09Dans un peu plus d’un mois, le Nord-Côtier, votre hebdo, entamera sa 12e année! Vous nous êtes fidèles depuis les débuts. Vous êtes également aux premières loges de l’actualité via notre page Facebook, qui comptait en date du 1er février, 15 262 «amis» (13 098 au 1er janvier 2017) et pratiquement autant d’abonnés, soit 15 191. Vous réagissez aux différentes nouvelles et aux caricatures, vous participez en grand nombre à nos différents concours.

Pour le premier mois de 2018, la nouvelle Facebook qui trône au sommet du palmarès de nos publications avec les meilleures statistiques est celle de l’acquittement de Bernard «Rambo» Gauthier du 29 janvier. Plus de 27 500 utilisateurs atteints et quelque 800 réactions.

Le regard du caricaturiste Métyvié fait aussi réagir. Son clin d’œil sur la situation du Bella Desgagnés a rejoint près de 15 700 utilisateurs et suscité quelque 450 réactions. Et que dire de notre concours hebdomadaire Ciné-Centre/A&W. Vous vous étiez certainement ennuyé de lui durant le temps des Fêtes. La publication du 5 janvier a atteint environ 20 250 utilisateurs.

La Page Facebook Le Nord-Côtier – Sports a aussi son auditoire. La nouvelle «top 1» de janvier 2018 est «Les Macareux gagnent une médaille d’or historique». 9 578 utilisateurs atteints, 445 réactions et 1 640 clics sur la publication.

2017

Quand on vous dit que nos concours sont populaires 2017 nous en a montré une preuve évidente. Pour la paire de billets pour Mariana Mazza en juin, les statistiques sont frappantes : 311 708 utilisateurs atteints et 2 136 partages.

Le portrait de l’hiver septilien qu’a dépeint en caricature Métyvié à la fin du premier mois de 2017 a touché 67 330 utilisateurs. Vous avez été plus de 900 à la partager. Vous en avez fait autant avec la «bonne nouvelle» sur la Septilienne Caroline Gagné qui a été retrouvé saine et sauve en avril avec plus de 2 900 partages.

(Données au 1er février 2018)

Top 5 – Facebook Le Nord-Côtier – Janvier 2018

1. LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL : BERNARD GAUTHIER ACQUITTÉ (29 JANVIER)

27 687 utilisateurs atteints – 793 réactions/commentaires/partages – 4 677 clics sur la publication