Nos Nord-Côtiers en chiffres

Douze hockeyeurs de Sept-Îles, Uashat mak Mani-Utenam et Port-Cartier évoluent cette saison au sein des formations des Nord-Côtiers de la Ligue d’Excellence du Québec.

Ceux des catégories bantam AAA relève et midget espoir sont basés à Baie-Comeau, là où ils conjuguent sport et études à la polyvalente des Baies.

Les joueurs qui forment la formation pee-wee AAA se rassemblent les fins de semaines de parties pour entraînements et matchs. Ils seront d’ailleurs du 59e Tournoi International de hockey pee-wee de Québec, au calendrier du 7 au 18 février prochain.

La première partie rencontre de la formation nord-côtière en classe AA-Élite, aux couleurs du Drakkar pour ce rendez-vous d’envergure, sera disputée le samedi 10 février, 13h, au Centre Vidéotron, face aux porte-couleurs des Remparts de Québec, club dirigé par deux Septiliens d’origine, Francis Lemieux et Yoan Blaney. Ils ont cependant un autre tournoi avant celui dans la Vieille Capitale.

À compter de ce jeudi, ils seront à celui de Jonquière. Leur premier match est à 14h15 contre les Estacades de la Mauricie.

Voici en chiffres les statistiques des hockeyeurs de l’est de la côte qui évoluent avec les Nord-Côtiers :

Nord-Côtiers pee-wee AAA relève (6 victoires – 12 défaites – 2 nulles – 6e/7 (division est) au classement)

Émile Morin (défenseur) 0 but – 3 passes en 20 parties

Marc-Olivier Ambroise (attaquant) 5 buts – 0 passe en 19 parties

Éloi Caron (attaquant) 6 buts – 3 passes en 18 parties

Éloi Verret (attaquant) 9 buts – 7 passes en 20 parties

Félix Dignard (gardien) 1 victoire – 7 défaites – 1 nulle en 12 parties – Moyenne de buts alloués : 2,58

Prochaine partie en ligue : 20 janvier vs Corsaires de Pointe-Lévy

Bantam AAA relève (5 victoires 11 défaites 4 nulles – 7e/7 (division Est) au classement)

William Ambroise (défenseur) 1 but – 1 passe en 20 parties

Uapan Rock (défenseur) 0 but – 2 passes en 20 parties

William Maltais (défenseur) 0 but – 3 passes en 15 parties

Prochaine partie en ligue : 20 janvier vs Corsaires de Pointe-Lévy

Midget espoir (2 victoires 12 défaites 4 nulles)

Étienne Martin (attaquant) 0 but – 0 passe en 18 parties

Keven Massé (attaquant) 4 buts – 5 passes en 14 parties

Sébastien Gauthier (gardien) 2 victoires – 6 défaites – 2 nulles en 11 parties – moyenne de buts alloués : 4,00

Joël Mckenzie (gardien) 0 victoires – 6 défaites – 2nulles en 8 parties – moyenne de buts alloués : 3,75

Prochaine partie en ligue : 19 janvier vs Typhon du Séminaire Saint-François-Québec