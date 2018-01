Nos hockeyeurs en chiffres

Crédit photo : pixabay.com

Plusieurs hockeyeurs de l’est de la côte s’adonnent à notre sport national à l’extérieur de la région, et ce à différents niveaux. Ils reprendront le collier dans les prochains jours pour la deuxième moitié de leur saison. Voici en chiffres leurs statistiques à mi-chemin de leur saison 2017-2018 ainsi que celles de leur formation respective.

Ann-Sophie Bettez (Sept-Îles) – Les Canadiennes de Montréal – Ligue canadienne de hockey féminin

Fiche personnelle : 10 buts – 6 passes en 13 parties

Fiche équipe : 11 victoires (3 en prolongation + 2 en fusillade) – 2 défaites – 2e/7 au classement

Prochain match : 6 janvier vs Inferno de Calgary

Maude Fournier (Sept-Îles) – Les Nordiques du Collège Lionel-Groulx – Circuit collégial féminin RSEQ

Fiche personnelle : 2 buts – 4 passes en 15 parties

Fiche équipe : 4 victoires – 11 défaites (1 en fusillade) – 8e/9 au classement

Prochain match : 14 janvier vs Boomerang du Cégep André-Laurendeau

Karol-Ann Boudreault-Lapierre (Sept-Îles) – Les Nordiques du Collège Lionel-Groulx – Circuit collégial féminin RSEQ

Fiche personnelle : 2 victoires -3 défaites en 5 parties – Moyenne de buts alloués : 2.00 – % arrêt : 0,929

Fiche équipe : 4 victoires – 11 défaites (1 en fusillade) – 8e/9 au classement

Prochain match : 14 janvier vs Boomerang du Cégep André-Laurendeau

Mélodie Bouchard (Sept-Îles) – Gee-Gees de l’Université d’Ottawa – Circuit universitaire féminin RSEQ / U Sports

Fiche personnelle : 6 buts – 4 passes en 10 parties (2e pointeuse de la ligue)

Fiche équipe : 6 victoires (1 en fusillade) – 3 défaites (1 en prolongation) – 2e/5 au classement

Prochain match : 5 janvier vs Ravens de Carleton

Jean-Benoît Gosselin (Sept-Îles) – Vert et Or du Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières M18 – Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS)

Fiche personnelle : 7 buts – 5 passes en 16 parties

Fiche équipe : 5 victoires – 12 défaites – 6e/7 (division Est) au classement

Prochain match : 13 janvier vs les Sénateurs du Collège St-Bernard de Drummondville

Jordan Charest (Sept-Îles) – Vert et Or du Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières M18 – Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS)

Fiche personnelle : 0 but – 3 passes en 17 parties

Fiche équipe : 5 victoires – 12 défaites – 6e/7 (division Est) au classement

Prochain match : 13 janvier vs les Sénateurs du Collège St-Bernard de Drummondville

Sabri Rock (Sept-Îles) – Vert et Or du Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières M18 – Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS)

Fiche personnelle : 1 but – 0 passe en 5 parties

Fiche équipe : 5 victoires – 12 défaites – 6e/7 (division Est) au classement

Prochain match : 13 janvier vs les Sénateurs du Collège St-Bernard de Drummondville

(Sabri avait commencé la saison avec l’équipe M17 mineur – 2buts -1 passe en 8 parties – L’équipe M17 mineur compte sur Philippe Gosselin dans son personnel d’entraîneur-adjoint)

Nico Grégoire (Uashat mak Mani-Utenam) – Titans de l’école Verbe-Divin de Granby M17 Majeur – Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS)

Fiche personnelle : 5 buts – 1 passe en 10 parties

Fiche équipe : 6 victoires (1 en fusillade) – 10 défaites (2 défaites en fusillade) – 6e/8 (division Ouest) au classement

Prochain match : 13 janvier vs les Sabres du Collège Notre-Dame de Montréal



Théo Gauthier (Port-Cartier) – Sphinx de l’école secondaire de Rivière-du-Loup M15 Majeur – Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS)

Fiche personnelle : 2 buts – 3 passes en 15 parties

Fiche équipe : 11 victoires (4 en fusillade) – 6 défaites (2 en fusillade) – 3e/7 (division Est) au classement

Prochain match : 13 janvier vs Titans de l’école Verbe-Divin de Granby

(Théo a aussi joué quatre matchs avec l’équipe M17 mineur – 2 passes)

Jacob Boudreau (Havre-Saint-Pierre) – Les Athlétiques de la polyvalente Ancienne Lorette M16 – Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS)

Fiche personnelle : 0 but-0 passe en 17 parties

Fiche équipe : 10 victoires (3 en fusillade) – 7 défaites – 4e/8 au classement

Prochain match : 19 janvier vs Dragons du Collège Ste-Anne de Lachine

Samuel Desrochers (Sept-Îles) – Bouledogues de l’école Édouard-Montpetit – Circuit juvénile division 1 RSEQ

Fiche personnelle : 4 buts – 2 passes en 6 parties

Fiche équipe : 8 victoires – 9 défaites – 4 nulles – 6e/11 au classement

Prochain match : 8 janvier vs Cyclones de l’école secondaire de Mirabel

(Samuel avait commencé l’année dans la Ligue midget AAA du Québec)

Franco Beaudoin (Blanc-Sablon) – Les Élites de Jonquière – Ligue midget AAA du Québec

Fiche personnelle : 3 buts – 5 passes en 21 parties

Fiche équipe : 14 victoires (2 en prolongation + 3 en fusillade) – 14 défaites (2 en prolongation + 2 en fusillade) – 9e/15 au classement

Prochain match : 5 janvier vs Gaulois de Saint-Hyacinthe

Maxime Clements (Sept-Îles) – Les Jeannois d’Alma – Circuit collégial masculin RSEQ

Fiche personnelle : 0 buts – 6 passes en 14 parties

Fiche équipe : 11 victoires (3 en prolongation) – 14 défaites (5 en prolongation + 1 en fusillade)– 7e/12 au classement

Prochain match : 13 janvier vs Dragons du Collège Laflèche

Jérémy Bond (Sept-Îles) – Les Dragons du Collège Laflèche – Circuit collégial masculin RSEQ

Fiche personnelle : 2 buts – 3 passes en 20 parties

Fiche équipe : 4 victoires – 21 défaites (2 en prolongation + 2 en fusillade) – 11e/12 au classement

Prochain match : 9 janvier vs Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy