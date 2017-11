Une Nord-Côtière se joint à la distribution d’Unité 9

Crédit photo : Mario Faubert

Originaire de Pessamit sur la Côte-Nord, Natasha Kanapé Fontaine fera son entrée à Unité 9, mardi soir, 20h, sur ICI Radio-Canada Télé. Ce sera d’ailleurs le dernier épisode de la série avant le congé des Fêtes.

Natasha Kanapé Fontaine incarnera le rôle d’une détenue autochtone : Eyota Standing Bear. Le personnage séjournera dans l’aile maximum de l’établissement carcéral. D’entrée de jeu, son personnage est qualifié de délinquante dangereuse.

À la fois poète, slameuse, comédienne et militante, Natasha Kanapé Fontaine est considérée comme l’une des voix autochtones les plus importantes au Québec. Elle mène de front une imposante carrière littéraire. En effet, elle est l’auteure de trois recueils de poésie publiés chez Mémoire d’encrier soit «N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures», «Manifeste Assi» et «Bleuets et abricots».

À ces livres s’ajoute aussi «Kuei, je te salue», publié aux éditions Écosociété, qu’elle a coécrit avec Deni Ellis Bouchard. Cet ouvrage découle d’échange épistolaire sur le racisme entre autochtones et allochtones. Le livre qualifié d’humaniste et d’universel s’intéresse au rapport à l’autre et au respect de la différence.

Natasha Kanapé Fontaine s’inscrit dans la résurgence de la jeunesse autochtone actuelle. Elle est également la porte-parole québécoise du mouvement pancanadien Idle No More. Ses talents de poète lui ont permis de se rendre en Belgique, en Haïti, en France, en Allemagne et en Écosse. Au cours de 2017, elle a été la représente des Innus et du Québec au Festival des minorités ethniques au Tibet.