Noël en toute amitié: Un véritable moment de réconfort pour les aînés seuls

«Noël en toute amitié» connaîtra sa 23e édition, le 25 décembre au sous-sol de l’église St-Joseph. Une activité qui prend la forme d’un traditionnel souper et d’une soirée de Noël s’adressant aux couples ou aux personnes seules de plus de 55 ans. La poursuite d’une tradition qui permet de briser l’isolement vécu par certains aînés durant la période des Fêtes.

Impliquée depuis près de 20 ans, Francine Vigneault croit fermement en l’importance d’une telle activité. «À la base, j’ai commencé à m’impliquer pour le transport. J’ai accepté de prendre la relève de Muriel Tremblay (son instigatrice) lorsqu’elle a quitté la région, car j’ai vu le bien que cette activité apportait aux gens. Pour moi, ça allait de soi d’impliquer également les membres de ma famille», tient-elle à préciser.

Un événement qui attire de 200 à 250 convives chaque année. «On tend à oublier que beaucoup d’aînés de la Basse-Côte-Nord viennent s’installer ici pour se rapprocher des soins de santé, soulève-t-elle. À Noël, ils apprécient comme la plupart d’entre nous se retrouver avec d’autres gens. C’est ce qu’on leur offre. On arrive à former une belle grande famille.»

Une attention personnalisée est portée à chaque convive. «On ne les traite pas comme des bénéficiaires. On les reçoit comme si on les recevait à la maison. Avec le temps, on apprend à les connaître. On peut s’adapter plus facilement à eux. Tout se fait dans le respect. On s’occupe d’eux dès leur arrivée, indique Mme Vigneault. Un service de transport est même offert par des bénévoles.»

La transmission de valeurs

Des valeurs d’accueil et d’ouverture que Mme Vigneault semble avoir réussi à transmettre à sa fille, Guylène V. Gougeon, qui a accepté de reprendre le flambeau. «Mes parents ont toujours été très impliqués dans leur communauté. Au départ, on s’est mis à aider notre mère pour passer un peu plus de temps avec elle, confie-t-elle. On y a rapidement pris goût.»

Très rapidement, elle s’est rendu compte que l’organisation d’un tel événement représente une somme colossale de travail. «C’est une grosse organisation qui se fait sur un très court délai. Ça ne peut pas se préparer des mois à l’avance. Heureusement, ma mère est toujours à mes côtés. En ce moment, c’est elle qui se charge de la prise des inscriptions. Chaque fois, je me dis que ce sera la dernière année et je récidive. C’est l’étincelle que je vois dans les yeux des gens qui en est la principale raison», lance-t-elle.

De fidèles partenaires

Chaque année, le comité organisateur peut compter sur l’appui de plusieurs partenaires dans la communauté. «Ce sont très souvent les mêmes partenaires. Nous n’avons pas à travailler fort pour les convaincre d’embarquer avec nous, soutient Mme Vigneault. Même si on a perdu Cliffs, les autres partenaires ont accepté de mettre davantage l’épaule à la roue. On reçoit constamment des cadeaux. Rien ne se perd. Les cadeaux en trop sont redistribués l’année suivante.»

Plus d’une vingtaine de bénévoles acceptent de prêter main-forte à son comité organisateur. Pour la plupart, ils n’en sont pas à leur première expérience. «On a des couples et des personnes seules qui nous offrent leur service comme bénévole. Ils apprécient vraiment cette atmosphère, constate-t-elle. Ils reviennent année après année. On peut donc présumer qu’ils apprécient leur expérience.»

Les aînés (couples et personnes seules âgées de 55 ans et plus) désirant participer à cette activité sont invités à s’inscrire gratuitement auprès de Francine Vigneault, par téléphone au 418 962-8406. Il est à noter qu’aucune personne ne sera refusée sans réservation. Comme toujours, un cadeau sera offert pour chaque convive. Le repas sera suivi d’une soirée agrémentée de musique et de surprises. L’objectif étant simplement de leur apporter un peu de bonheur et de réconfort en ce temps des fêtes.