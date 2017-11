«Noël, réchauffe-nous le cœur»: Jinny Bezeau et Guy Porlier unissent leur talent

Crédit photo : Courtoisie

Jinny Bezeau et Guy Porlier monteront ensemble sur scène pour la présentation du spectacle «Noël, réchauffe-nous le cœur», le 30 novembre et le 1er décembre au Café-théâtre Graffiti. Accompagnés de trois musiciens, ces deux interprètes revisiteront de grands classiques de Noël dans une formule plus acoustique. Ils s’engagent à créer une ambiance des plus chaleureuses tout au long de leur prestation.

De retour dans la région, Guy Porlier indique avoir beaucoup entendu parler de Jinny Bezeau avant de se décider à collaborer avec elle. «J’entendais son nom depuis plusieurs années. J’ai tenté d’élucider le mystère. J’ai tout de suite su que je voulais travailler avec elle», lance-t-il.

De grands classiques que les interprètes revisiteront de manière plus acoustique par la présence de contrebasse, violon et piano. «Ce qu’on propose est en soi plus dénudé, plus épuré. Le côté plus enveloppant des arrangements musicaux amène une couleur différente, souligne-t-il. Ça se fait en toute simplicité. C’est en quelque sorte la rencontre de nos publics respectifs.»

Pour plusieurs chansons, une chorale constituée de 15 jeunes âgés de 5 à 16 ans se joindra à eux. «On a formé notre propre chorale pour ce spectacle, tient-il à préciser. On a communiqué nous-mêmes avec les responsables des différentes écoles. Ce sont parfois des élèves que Jinny et moi avons eu la chance de côtoyer.»

Les billets pour assister à l’une ou l’autre des représentations de «Noël, réchauffe-nous le cœur» sont en vente directement auprès des interprètes. Il est possible de joindre Jinny Bezeau au 418 766-5719 ou Guy Porlier au 418 766-8108. Le coût de vente est de 25$ en admission générale et de 15$ pour les jeunes de 15 ans et moins.