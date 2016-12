Noël à l’hôpital : Le Club Optimiste poursuit la tradition

Crédit photo : Michel Frigon

Animés par l’envie d’apporter de la joie aux enfants, les membres du Club Optimiste de Sept-Îles récidivent avec son activité «Noël à l’hôpital», le 25 décembre en après-midi. Une initiative qui a largement fait ses preuves et à laquelle ce club social accorde une très grande importance.

Responsable de cette activité, Arlain Labrie rappelle qu’il n’est pas agréable pour les jeunes d’être à l’hôpital le jour de Noël. «La plupart préfèreraient être à la maison avec leur famille. On espère ici réussir à égayer leur journée. On le fait en toute modestie. C’est l’une de nos plus anciennes activités. Elle existe depuis les débuts du club. Je m’y implique depuis huit ans et j’adore. Je ne suis pas le seul à en reconnaître son importance», lance-t-il.

Comme la plupart des membres qui participent à cette activité, il indique retirer beaucoup de ce contact avec les jeunes. «Les liens qu’on réussit à établir avec eux sont précieux. Ça vient remettre les valeurs à la bonne place. Le côté humain revêt toute son importance, explique-t-il. Il ne faut pas oublier les aînés que l’on visite à la résidence Gustave-Gauvreau et à Urgel-Pelletier. On leur procure un véritable moment de bonheur. C’est très apprécié. On voit souvent l’émerveillement dans leurs yeux.»

Une tournée qui débute au département de pédiatrie de l’Hôpital Sept-Îles où le Club Optimiste en profite pour faire un important don année après année. La preuve étant la salle de soins intensifs qui porte son nom. «On remet un cadeau personnalisé à chaque enfant qui séjourne, ce jour-là, en pédiatrie. On est aussi à l’affût des besoins de ce département dans lequel on fait un don en équipement. On distribue aussi un panier de fruit au personnel dans chaque département», précise-t-il.