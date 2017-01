Neige: Sept-Îles «pile sur la normale»!  

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Vous avez bien lu, Sept-Îles est «pile sur la normale» au chapitre de l’accumulation de neige depuis le début de l’hiver. Pour ceux qui croyaient à un record de neige tombée eh bien non! La quantité de neige reçue atteint jusqu’à présent 260 centimètres ce qui n’est pas extraordinaire depuis les 30 dernières années. Sauf que…

Sept-Îles a reçu 260 centimètres de neige (presque le double de l’an passé) mais ce qui est en plein «la normale», explique Environnement Canada. «La normale» se base sur les 30 années précédentes. Or, depuis cinq ans, Sept-Îles reçoit des quantités «faibles et même très faibles» par rapport à la norme. Ce qui peut expliquer pourquoi les Septiliens ont l’impression d’être plus particulièrement ensevelis cette année.

Mais les Septiliens n’ont pas tout faux. L’hiver 2017 est frappant lorsqu’on parle de «neige au sol» ou ce que l’on pourrait appeler «la hauteur du banc de neige». La hauteur atteint maintenant 97 centimètres et l’an dernier… c’était 16! Un phénomène non étranger à la pluie reçue par exemple ou le temps doux. «L’an passé, c’était El Nino, il y a eu plus de pluie et les tempêtes étaient moins présentes», indique Simon Legault d’Environnement Canada.

Enfin, il faut rappeler que Sept-Îles a mis son manteau blanc assez drastiquement en décembre. «Novembre a été peu neigeux», souligne M. Legault. En décembre, il est tombé 127 centimètres de neige et 120 jusqu’à présent en janvier. «C’est beaucoup en peu de temps, l’hiver s’est concentré en deux mois, ça aussi ça peut renforcer l’image qu’il en est tombé beaucoup plus».

Selon Environnement Canada, février n’aura «rien de trop exceptionnel» et sera dans les normales de saison au niveau du mercure. Pour l’accumulation de neige… Environnement Canada indique que «c’est un aspect difficile à prévoir». Alors Septiliens, gardez vos pelles à portée de main!

Centimètres reçus jusqu’à la fin janvier

2017 : 260 cm

2016 :124 cm

2015 : 213 cm

2014 : 219 cm

2013 : 165 cm