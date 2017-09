Nadine Boudreau contamine des Septiliens au Méga Relais Labriski

Depuis qu’elle a décidé de prendre sa santé en main, la Septilienne Nadine Boudreau carbure aux défis et se plait à embarquer du monde dans ses aventures. La prochaine à venir, le Méga Relais Labriski, une course à relais de 287 km qui a lieu cette fin de semaine dans la région de Québec.

«Je cherchais quelque chose pour me motiver. Avec ma perte de poids et mes troubles alimentaires, j’ai besoin de défis pour me garder dans le bon chemin», a indiqué la femme de 40 ans, qui a notamment fait le mont Washington cet été et le Défi SOS Santé, Moi pour toi en 2015. Et la fierté de cet événement à venir vient du fait qu’elle le fera avec son fils, Benoît Bisson (15 ans), parmi les plus jeunes coureurs du Méga Relais Labriski.

Nadine Boudreau aura dans son équipe des Jambes d’en fer pour le Méga Relais Labriski, outre son fils, Johanne Moreau, Cloé Perreault, Marlène Beaulieu, Luc Vollant, Zachary Parisé, Shawn Shuglo et Lisa Lemieux. Nadine et Johanne savent un peu à quoi s’attendre. Mme Moreau a déjà vécu la Course au secondaire du Grand Défi Pierre Lavoie avec une délégation de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai.

Des côtes…

Ça ne sera pas une partie de plaisirs pour les Septiliens dans la région de Québec. Plusieurs côtes les attendent, que ce soit en montée ou en descente dans les différents segments du parcours. Et tout ça, en autosuffisance, avec un GPS pour le parcours, dont certaines parties sur des terres.

Ils et elles courront entre 20 et 40 km, un peu plus pour certaines. Les équipes auront 30 heures pour compléter le parcours. Et ça commence pour celle de Sept-Îles samedi matin, 7h30, de Beaupré (avec la côte – en descente – qui vient avec! La fin se fera vers 13h30 dimanche au domaine Cataraqui, le même lieu qui accueillera deux heures plus tard les équipes du Défi SOS Santé, Moi pour toi.

La cause

L’implication du Méga Relais Labriski, c’est pour Fillactive, celle de faire bouger les adolescentes de 12 à 17 ans. Et la femme derrière l’événement, c’est Mériane Labrie, marathonienne et la madame des galettes et biscuits Labriski dont tout le monde parle.

Zumba

L’équipe septilienne tiendra une activité de financement ce jeudi 14 septembre, la veille du départ. Il s’agira d’une Zumba, dès 18h30, à l’école Gamache, le tout animé par Patsy Steever. Il en coûte 10$ par personne. Vous pouvez vous procurer votre billet au secrétariat de l’école. Les dons sont aussi les bienvenus.