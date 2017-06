Le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport investit 23 millions sur la Côte-Nord

Crédit photo : Le Nord-Côtier

23 millions de dollars seront injectés à divers niveaux dans le milieu scolaire nord-côtier. Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Pierre Arcand, en fait l’annonce, en fin d’après-midi à Sept-Îles, au nom du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Une grosse partie de cette somme sera affectée pour assurer le maintien en bon état et la réhabilitation de 20 bâtiments scolaires, dont une douzaine sur l’est de la côte. «Ce sont des gestes concrets pour un environnement stimulant», a mentionné le ministre Arcand.

En Minganie, les jeunes fréquentant l’école Lestrat n’auront plus besoin de se rendre aux écoles Leventoux et Monseigneur-Labrie pour les cours d’éducation physique. Un montant de 3,6 millions de dollars est accordé à l’école primaire de Havre-Saint-Pierre pour la construction d’un gymnase.

Plus de détails à venir