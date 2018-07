Un million accumulé pour créer un fonds de développement économique

Crédit photo : archives

La MRC de la Minganie et ses partenaires ont garanti plus d’un million de dollars pour la création d’un fonds de développement économique dont l’argent servira à aider des entrepreneurs de la région.

Le projet de création d’un fonds de développement économique de la Minganie était à l’ordre du jour du conseil de la MRC de la Minganie tenu en juin. Les maires des différentes municipalités du territoire ont confirmé leur participation dans le projet.

Selon Luc Noël, préfet de la MRC de la Minganie, différents partenaires prendront part au financement du programme. La MRC de la Minganie, Rio Tinto fer et Titane et le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) ont confirmé leur participation. D’autres organismes demeurent à confirmer.

La nouveauté consiste en ce que certains montants sont désormais garantis.

«Il y a des montants d’argent de garantis. On a au-delà d’un million actuellement au total», dévoile-t-il.

Le détail de la participation de la MRC et des différents partenaires n’est pas encore connu. Le préfet espère que le fonds puisse être opérationnel à l’automne.

Compensation pour le recyclage

Depuis le 27 juin, Recyc-Québec a augmenté sa compensation financière à la MRC de la Minganie pour la collecte des matières recyclables. Selon Luc Noël, la MRC et les différentes municipalités recevront environ le double de ce qu’elles recevaient avant.

«Depuis des années, on n’était pas reconnu à la hauteur de ce qu’on recyclait. On a réussi, avec le travail de notre personne responsable, à se faire reconnaître à notre juste valeur», se réjouit-il.

Cette hausse découle d’un règlement adopté en juin par le gouvernement du Québec. Les municipalités situées à plus de 400 km de Montréal ou de Québec reçoivent dorénavant une contribution plus importante pour compenser le transport des matières recyclables.

La Minganie envoie ses matières recyclables à Lévis, en banlieue de Québec.