Médialogie Québec: La Côte-Nord à vol de drone

Steven Chapados et Isabelle Cyr, deux blogueurs de Port-Cartier ont entrepris la mission de faire découvrir les paysages nord-côtiers via la page Facebook de Médialogie Québec. Équipé d’un drone et d’une caméra, le duo capture des images qui attirent le regard de milliers d’internautes sur les réseaux sociaux.

D’abord sous le nom de Chez nous au Québec, la page Facebook de Médialogie Québec se spécialise dans la publication d’images mettant en valeur les différents paysages de la région notamment ceux de Port-Cartier, Sept-Îles et Baie-Comeau.

«On s’est dit pourquoi on n’essayera pas de promouvoir la Côte-Nord pour montrer à quel point c’est beau. On veut montrer aux gens de partout au Québec comment c’est beau. On a donc fait le pari de l’essayer», relate Steven Chapados, l’un des blogueurs de Médialogie Québec.

Force est d’admettre que le pari fut le bon puisque la page cumule actuellement un peu plus de 82 000 abonnées et le duo s’attend à franchir le cap de 100 000 abonnés au cours de l’été. Preuve de la grande portée de leur contenu, l’équipe qualifiait de «petite semaine» celle du 28 au 4 mai durant laquelle elle a réussi à rejoindre 300 000 internautes.

Même si au départ la page se voulait seulement une manière de publiciser le fruit de leur passion, le tandem a rapidement réalisé l’ampleur de son potentiel. «Au début, on a commencé par mettre une vidéo filmée à partir d’un drone et on a eu près de 4000 vues sur YouTube. À partir de là, on a compris qu’il y avait un intérêt et on a développé une stratégie», explique l’informaticien de formation.

Stratégie

Devant le succès évident de leur page, Médialogie Québec s’est assuré de comprendre les rouages de Facebook de manière à pouvoir l’exploiter le plus efficacement possible «On a commencé à regarder quelles étaient les meilleures heures pour diffuser les publications, on a étudié les algorithmes de Facebook, on a suivi des formations en référencement et on a développé des outils de gestion nous permettant d’élargir notre portée», explique-t-il.

La Côte-Nord presque conquise, les blogueurs tentent maintenant d’accentuer leur rayonnement à la grandeur de la province et même de la planète. Justement, parmi les 82 000 abonnées actuels, 10 000 sont originaires de l’Europe.

Pour alimenter la page, les administrateurs comptent également sur la collaboration de nombreux correspondants qui prennent des images de plusieurs paysages situés à l’extérieur de la Côte-Nord et qui permettent de rejoindre un public plus large.

Avenir

Même s’ils sont ouverts à collaborer avec les corporations touristiques de la région, Médialogie Québec ne cherche pas à leur faire compétition, mais plutôt à démontrer leur maitrise des réseaux sociaux «On se voit plus comme des consultants en réseaux sociaux et en campagne de marketing», avoue le Portcartois.

Bien que le projet attire l’attention, pas question de se laisser impressionner par l’appât du gain. «On commence à recevoir des approches commerciales. C’est sûr que quand tu as autant de visibilité, il y a des gens qui vont essayer d’en profiter. Nous, on choisit vraiment nos partenaires et on prend le temps de voir ce qu’on peut faire», révèle M. Chapados.