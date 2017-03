Des médailles et des bannières pour la Côte-Nord!

Crédit photo : Jeux du Québec

La flamme de la 52e Finale des Jeux du Québec Alma Hiver 2017 s’est éteinte samedi sur l’heure du souper. Le drapeau des Jeux se transporte maintenant vers Thetford Mines, lieu d’accueil de la prochaine finale, à l’été 2018. La délégation nord-côtière s’est démarquée plus d’une fois et de bien des façons lors de cette dizaine au Lac-Saint-Jean, du 24 février au 4 mars.

La Côte-Nord, la région aux couleurs bleue et oranger, aura bouclé cette 52e Finale des Jeux du Québec, cette édition 2017 de la jeunesse sportive, avec au palmarès sept médailles, cinq mentions d’honneur d’esprit sportif et une bannière de troisième place en badminton.

Cette place au top 3 des régions en badminton, elle vient des performances des raquettes nord-côtières, tant dans le volet individuel, avec notamment la médaille d’argent du double féminin formé de Sydra Pilot et Andesha Michel-St-Onge, que dans le volet par équipe, avec encore là une place sur la deuxième marche du podium, avec aussi comme partenaires Frédérique Maltais, Nathaniel Mckenzie, Tommy Hovington et Yann Grégoire.

Les athlètes de la région ont également laissé leurs marques sur les tatamis. Les judokas de la Côte-Nord ont remporté cinq médailles. Elles se sont retrouvées au cou de Jean-Pascal Coulombe et de Shasha Desrouleaux, tous deux avec l’argent, et à ceux des Labrie, frère et sœur, Jérémy et Marie-Pier, ainsi qu’à celui de Léa Porlier.

Esprit sportif

Aux quatre bannières d’esprit sportif du premier bloc (curling masculin, hockey féminin, patinage de vitesse et ski de fond), s’ajoute celle de la délégation nord-côtière de ski de fond.

Bilan

Les propos du chef de la mission Côte-Nord font place au positivisme. «Ce sont des résultats très satisfaisants, similaires à la dernière finale, celle de Drummondville en 2015. Ça démontre qu’on a des sports en santé. Il faut travailler aussi sur les autres en développement. Peu importe les résultats, les jeunes ont eu du plaisir. Ils ont bien agi sur et hors du terrain», a souligné Philippe LeBreux.

Le grand manitou de la délégation a également tenu de bons mots au milieu hôte, Alma, qui aura laissé une belle carte de visite et fidèlement démontré sa fière hospitalité. «C’est une superbe finale que tous ont vécue», a-t-il mentionné.

Le prochain rassemblement de la jeunesse sportive se passera à l’été 2018 à Thetford Mines!

Résultats bloc 2

Badminton (Centre Multisports)

Tournoi individuel (simple élimination)

Tommy Hovington – Sacré-Coeur – Simple masculin

Bye

Ronde 2 vs Montréal (Philémon Lafrenière-Prémont) : Défaite 10-21, 12-21

9e place

Nathaniel Mckenzie/Yann Grégoire-Hervieux – Uashat mak Mani-Utenam – Double masculin

Ronde 1 vs Saguenay-Lac-Saint-Jean (David Gaudreault/Jacob Maltais) : Victoire de 21-18, 21-15

Ronde 2 vs Mauricie (Frédérick Boutet/Mickael Yergeau) Défaite de 15-21, 21-16, 19-21

9e place

Frédérique Maltais – Port-Cartier – Simple féminin

Bye

Ronde 2 vs Saguenay-Lac-Saint-Jean (Kim Grimard) : Victoire de 21-15, 21-7

Quarts-de-finale vs Centre-du-Québec (Frédérique Labbé) : Défaite de 13-21, 21-23, 21-13

5e place

Andesha Michel-St-Onge/Sydra Pilot – Uashat mak Mani-Utenam – Double féminin – Têtes de séries #2

Bye

Ronde 2 vs Rive-Sud (Rouyi Wang/Kairina Zhu) : Victoire de 21-12, 21-12

Quarts-de-finale vs Outaouais (Sarah Benjamia/Mariam Hamidane) : Victoire de 21-6, 21-9

Demi-finale vs Mauricie (Jade Charland/Jeanne Poirier) : Victoire de 21-11, 21-8

Finale vs Laval (Catherine Plante-Gonthier/Charlie Nguyen) : Défaite de 22-20, 16-21, 11-21

MÉDAILLE D’ARGENT

Tournoi par équipe

Préliminaire #1

vs Lanaudière : Victoire de 7-0

vs Richelieu-Yamaska : Victoire de 7-0

vs Laval : Victoire de 4-3

Préliminaire #2

vs Capitale-Nationale : Victoire de 4-3

vs Montréal : Victoire de 5-2

Demi-finale Division A

vs Abitibi-Témiscamingue : Victoire de 4-3

Finale Division A – Match pour l’or

vs Lac-St-Louis : Défaite de 4-0

MÉDAILLE D’ARGENT

Hockey masculin

(Sébastien Gauthier – Sept-Îles, Alexis Guérin – Baie-Comeau, Jacob Boudreau – Havre-Saint-Pierre, Alexis Chouinard – Baie-Comeau, Samuel Desrochers – Sept-Îles, Xavier Dionne – Vincent Dupuis – Baie-Comeau, Elliot Fortin – Baie-Comeau, Samuel Fortin – Baie-Comeau, Alec Gagné – Baie-Comeau, Julien Harvey – Baie-Comeau, Jordan Lapointe – Pointe-Lebel, Louis-Frédéric Leblanc – Lou Murdock – Baie-Comeau, Massimo Pietroniro – Baie-Comeau, Michael Plourde – Baie-Comeau, Marc-Antoine Pouliot – Port-Cartier et Olivier Pratte – Baie-Comeau)

Ronde préliminaire – Section 5

vs Capitale Nationale : Défaite de 7-0 (gardien : Sébastien Gauthier)

vs Laurentides : Défaite de 6-0 (gardien : Alexis Guérin)

Match pour la 17e place

vs Mauricie : Défaite de 8-1 (but : Xavier Dionne – Gardien : Sébastien Gauthier)

Judo – Collège d’Alma

Tournoi individuel

Xavier Poirier – Sept-Îles – Moins 42 kg : 9e

Zachary Cyr – Sept-Îles – Moins 50 kg : 9e

Jean-Pascal Coulombe – Sept-Îles – Moins 55 kg : MÉDAILLE D’ARGENT

Mathias Trudel – Port-Cartier – Moins 55 kg : 17e

Sophie Lapointe – Port-Cartier – Moins 44 kg : 9e

Naomi Michaud-Duguay – Sept-Îles – Moins 48 kg : 9e

Émilie Bourget – Fermont – Moins 48 kg : 7e

Léa Porlier – Sept-Îles – Moins 52 kg : MÉDAILLE D’ARGENT

Jacob Lemieux – Fermont – Moins 60 kg : 17e

Sasha Desrouleaux – Baie-Comeau – Moins 66 kg : MÉDAILLE D’ARGENT

Jérémy Labrie – Sept-Îles – Moins 73 kg : MÉDAILLE DE BRONZE

Marie-Pier Labrie – Sept-Îles – Moins 57 kg : MÉDAILLE DE BRONZE

Compétition par équipe

Gars

vs Mauricie : Victoire

vs Abitbi-Témiscamingue : Défaite

5e/9

Filles

vs Est-du-Québec : Victoire

vs Capitale-Nationale : Défaite

5e/9

Nage synchronisée – Pavillon Wilbrod-Dufour

Solo 15 ans et moins

Ariane Boudreau – Sept-Îles : 13e/15

Solo 17 ans et moins

Andréanne Martin-Sexton – Baie-Comeau : 7e/14

Duo 17 ans et moins

Gabrielle Paradis/Laurie Charest – Sept-Îles : 12e/17

Équipe 15 ans et moins

Amy Johnson, Camille Duguay, Mahina Lauzier, Maribelle Verret, Marilou Caron, Marion Riopel et Alicia Boudreau – Sept-Îles : 12e/17

Ringuette – Centre Sportif Mistouk

(Carolane Rioux – Sept-Îles, Alysson Vigneault – Havre-Saint-Pierre, Catherine LeBoulaire – Sept-Îles, Laurie Deraps – Sept-Îles, Victoria Duguay – Sept-Îles, Marilou Theriault – Havre-Saint-Pierre, Noémie Canac-Marquis – Sept-Îles, Emmie Cormier – Havre-Saint-Pierre, Marianne Morency – Sept-Îles, Florence Robichaud – Sept-Îles, Julie Méthot – Sept-Îles, Anne-Sophie Cyr – Havre-Saint-Pierre, Sara-Maude Landry – Sept-Îles, Mariane Thibault – Sept-Îles, Laeticia Dacosta – Sept-Îles et Émilie Poulin – Sept-Îles)

Ronde préliminaire – Division B

vs Montréal : Victoire de 5-4 (buts : Laurie Deraps (2), Émilie Poulin, Laeticia Dacosta et Noémie Canac-Marquis – Gardienne : Carolane Rioux)

vs Mauricie : Victoire de 6-0 (buts : Catherine LeBoulaire (3), Victoria Duguay, Marianne Thibault et Marianne Morency – Gardienne : Alysson Vigneault)

vs Centre-du-Québec : Victoire de 6-2 (buts : Catherine LeBoulaire (2), Laeticia Dacosta (2), Noémie Canac-Marquis et Marianne Morency)

vs Chaudière-Appalaches (2 mars – 14h30) – Victoire de 4-2 (buts : Catherine LeBoulaire (2), Victoria Duguay et Marianne Morency – Gardienne : Alysson Vigneault)

Ronde éliminatoires – Division B

Demi-finale

vs Sud-Ouest : Défaite de 4-2

Finale bronze (petite médaille)

vs Richelieu-Yamaska : Défaite de 4-2

Ski alpin – Mont Lac-Vert

Ann-Sophie Bérubé – Baie-Comeau

Slalom – Course 1 : 41e/94

Slalom – Course 2 : 64e/94

Slalom Géant – Course 1 : 35e/85

Slalom Géant – Course 2 : 46e/85

Super G : Annulé

Julianne Cliche – Baie-Comeau

Slalom – Course 1 : 68e/94

Slalom – Course 2 : 71e/94

Slalom Géant – Course 1 : 67e/85

Slalom Géant – Course 2 : 63e/85

Super G : Annulé

Julie Doucet – Sept-Îles

Slalom – Course 1 : 64e/94

Slalom – Course 2 : 79e/94

Slalom Géant – Course 1 : 73e/85

Slalom Géant – Course 2 : 77e/85

Super G : Annulé

Émilie Doucet – Sept-Îles

Slalom – Course 1 : DNS

Slalom – Course 2 : 81e/94

Slalom Géant – Course 1 : 32e/ 85

Slalom Géant – Course 2 : 42e/85

Super G : Annulé

Naïla Lavoie – Sept-Îles

Slalom – Course 1 : 66e/94

Slalom – Course 2 : 80e/94

Slalom Géant – Course 1 : 74e/85

Slalom Géant – Course 2 : 80e/85

Super G : Annulé

Maïka Lowe – Baie-Comeau

Slalom – Course 1 : 55e/94

Slalom – Course 2 : 62e/94

Slalom Géant – Course 1 : 60e/85

Slalom Géant – Course 2 58e/85

Super G : Annulé

Émile Blais – Baie-Comeau

Slalom – Course 1 : 58e/94

Slalom – Course 2 : 53e/94

Slalom Géant – Course 1 : 65e/84

Slalom Géant – Course 2 : 70e/84

Super G : Annulé

Simon Corbeil – Sept-Îles

Slalom – Course 1 : 67e/94

Slalom – Course 2 : 63e/94

Slalom Géant – Course 1 : 73e/84

Slalom Géant – Course 2 : DSQ

Super G : Annulé

Laurent Jobin – Baie-Comeau

Slalom – Course 1 : 70e/94

Slalom – Course 2 : 65e/94

Slalom Géant – Course 1 : 67e/84

Slalom Géant – Course 2 : 67e/84

Super G : Annulé

Justin Landry – Baie-Comeau

Slalom – Course 1 : 69e/94

Slalom – Course 2 : DNF

Slalom Géant – Course 1 : 74e/84

Slalom Géant – Course 2 : 71e/84

Super G : Annulé

Philippe Lévesque – Baie-Comeau

Slalom – Course 1 : DNF

Slalom – Course 2 : 55e/94

Slalom Géant – Course 1 : DNF

Slalom Géant – Course 2 : 69e/84

Super G : Annulé

Mathis Paradis – Sept-Îles

Slalom – Course 1 : 60e/94

Slalom – Course 2 : 62e/94

Slalom Géant – Course 1 : 72e/84

Slalom Géant – Course 2 : 53e/84

Super G : Annulé

Émile Tremblay – Baie-Comeau

Slalom – Course 1 : DNF

Slalom – Course 2 : DNF

Slalom Géant – Course 1 46e/84

Slalom Géant – Course 2 : DNF

Super G : Annulé

Tennis de table – Pavillon Wilbrod-Dufour

Tournoi individuel

Maryane Boudreault – Sept-Îles – 13 ans et moins : 6e/6

Sarra Mehrez – Sept-Îles – 15 ans et moins : 9e/15

Érika Fournier – Sept-Îles – 15 ans et moins : 10e/15

Héloïse Lachance – Sept-Îles – 17 ans et moins : 9e/10

Zacharie Joubert – Sept-Îles – 13 ans et moins : 31e/35

Charles-Édouard Leclerc – Sept-Îles – 13 ans et moins : 27e/35

William Joubert – Sept-Îles – 15 ans et moins : 31e/34

Jasmin Bezeau – Sept-Îles – 15 ans et moins 32e/34

Benjamin Noël Labrie – Sept-Îles – 17 ans et moins : 30e/30

Raphaël Guimond – Sept-Îles – 17 ans et moins : 28e/30

Tournoi par équipe

Match 9e/10e place : Victoire

9e place



Classement par sport

Bloc 1

Curling féminin : 8e/13 (Drummondville 2015 : 10e/13)

Curling masculin : 9e/15 (Drummondville 2015 : 16e/16)

Gymnastique : 18e/18 (Drummondville 2015 : 18e/19)

Hockey féminin : 17e/18 (Drummondville 2015 : 16e/18)

Patinage artistique : 4e/19 (Drummondville 2015 : 11e/18)

Patinage de vitesse : 17e/18 (Drummondville 2015 : 17e/18)

Ski de fond : 12e/17 (Drummondville 2015 : 16e/18)

Trampoline : 12e/16 (Drummondville 2015 : 15e/17)

Bloc 2

Badminton : 3e/19 (Drummondville 2015 : 6e/18)

Hockey masculin : 18e/18 (Drummondville 2015 : 17e/18)

Judo : 8e/19 (Drummondville 2015 : 5e/19)

Nage synchronisée : 12e/18 (Drummondville 2015 : 12e/16)

Ringuette : 10e/15 (Drummondville 2015 : 8e/16)

Ski alpin : 12e/13 (Drummondville 2015 : 12e/13)

Tennis de table : 9e/19 (Drummondville 2015 : 13e/19)

Classement final des régions

1-Rive-Sud (232.0)

2-Laurentides (215.0)

3-Capitale-Nationale (206.5)

4-Montréal (197.5)

5-Lanaudière (195.5)

6-Saguenay-Lac St-Jean (183.0)

7-Mauricie (178.5)

8-Lac St-Louis (177.0)

9-Estrie (175.0)

9-Outaouais (175.0)

11-Centre-du-Québec (170.0)

12-Chaudière-Appalaches (154.0)

13-Richelieu-Yamaska (143.5)

14-Laval (137.5)

15-Est-du-Québec (124.0)

16-Abitibi-Témiscamingue (105.0)

17-Côte-Nord (101.0)

18-Sud-Ouest (96.0)

19-Bourassa (48.0)