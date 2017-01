Le McDonald’s de Port-Cartier ouvre ses portes

Crédit photo : Courtoisie

Le restaurant McDonald’s de Port-Cartier a ouvert ses portes le 28 décembre au grand plaisir des Portcartois qui attendaient la venue de cette franchise dans leur ville depuis de nombreuses années. Environ 45 emplois à temps plein et à temps partiel seront créés.

Le restaurant est la propriété de Mathieu Bourassa qui possède deux autres franchises à Sept-Îles, incluant le comptoir du magasin Walmart. La venue du McDo a été rendue possible par le développement commercial lancé il y a près d’un an par Sobey’s Québec, bannière opérée par Alimentation coop IGA de Port-Cartier, au coin de la route 138 et de la rue Shelter bay. Ce développement commercial inclura un poste d’essence Shell, incluant un dépanneur, et le kiosque d’information touristique. Une vingtaine d’emplois seront alors créés.

«Nous sommes très fiers de présenter ce nouveau restaurant aux gens de Port-Cartier et de faire partie de la communauté. Nous sommes d’autant plus heureux d’avoir embauché plus d’une quarantaine d’employés de la région qui occuperont des postes d’équipiers et de gestionnaires», a mentionné M. Bourassa.