MAZ: Une couleur singulière apportée à la musique traditionnelle

Crédit photo : Mélanie Kusznireckyj

Avec deux albums à son actif, Maz sera de passage sur la Côte-Nord lors de la 2e édition du Festival des Hivernants. Évoluant dans le milieu de la musique traditionnelle, la formation se démarque par son répertoire teinté de multiples influences.

«On puise dans plusieurs sources. Les gens ont de la difficulté à apposer une étiquette à ce qu’on fait et c’est tant mieux ainsi. Ça apporte un contraste à ce qu’on fait. On jongle très bien avec ça. C’est même plutôt amusant», a soulevé l’un des membres de la formation, Marc Maziade. Un répertoire musical qui lui a permis, jusqu’à maintenant, d’obtenir plus de 13 nominations dans différents galas, dont huit uniquement pour son album Téléscope lancé en 2011.

Cet attachement profond aux racines québécoises étant sûrement un intérêt qui contribue à son succès à l’étranger. «Plus récemment, on s’est produit au Mexique. Ces opportunités viennent donner un sens plus universel à notre musique. Il est difficile pour nous d’en demander plus. Dans la musique québécoise, il y a une certaine affiliation avec la musique celtique. Ça constitue en soi un très bel atout, un très bel héritage», tient-il à préciser.

Un rendez-vous festif

Par leur musique instrumentale, les membres invitent les gens à célébrer leur fierté d’être Québécois. «Quand la musique devient un personnage. C’est là que les arrangements prennent tout leur sens. On voyage ici dans nos racines différemment. L’identité est une notion que l’on voit trop souvent comme hermétique. Contrairement à la croyance populaire, elle n’est pas figée dans le temps, insiste-t-il. Elle constitue avant tout un moyen de s’affirmer, mais elle ne doit aucunement alimenter la crainte de l’autre.» Conscient que la musique traditionnelle n’attire pas des toujours des foules considérables en spectacle, le groupe considère qu’il réussit à apporter un certain vent de fraîcheur dans ce milieu. «Il nous est parfois difficile de convaincre les gens de venir à notre rencontre. Quand ils le font, ils ne le regrettent jamais», enchaîne-t-il. «On aime partager notre musique avec les gens. On a vraiment hâte de découvrir la Côte-Nord. C’est une visite trop rapide, mais on le fait pour témoigner de l’envie qu’on a d’y revenir.»

Projets à venir

Le groupe Maz s’apprête à lancer, à la fin mars, un troisième album ayant pour titre «ID» sur lequel il entreprend un certain virage vers la chanson par l’ajout du chant sur plusieurs chansons. D’inspiration traditionnelle, elle vise à susciter une réflexion sur cette notion d’identité qui semble être au cœur de son processus de création depuis ses balbutiements en 2009.