Martial Lévesque se présente dans Sainte-Famille

Crédit photo : Courtoisie

L’ex-conseiller municipal Martial Lévesque tente un retour au conseil de ville de Sept-Îles en se présentant dans le quartier Sainte-Famille qu’il a représenté durant 16 ans.

«Je suis connu comme une personne d’action, travaillante et axée sur les résultats», a mentionné Martial Lévesque. Alors qu’il sera à la retraite à la fin de l’année, M. Lévesque souhaite «consacrer (son) temps et (son) énergie à la vie politique septilienne et à servir ses citoyens et citoyennes».

Martial Lévesque a été conseiller de Sainte-Famille de 1997 à 2013. Il a mordu la poussière comme candidat à la mairie en 2013.

S’il est élu, M. Lévesque souhaite entre autres prioriser l’économie et la création d’emploi, «standardiser» les règles d’urbanisme pour «inciter les entrepreneurs à faire des affaires à Sept-Îles» et réviser le plan de déneigement pour «éviter le soufflage de neige systématique sur nos terrains».

Le conseiller sortant, Michel Bellavance, a pour sa part annoncé qu’il se représentait.