Marcoux, la «Patriote» de l’année

Crédit photo : Patriotes de l'UQTR

Championne provinciale du circuit universitaire québécois (RSEQ division 2) avec les Patriotes de l’UQTR, la Septilienne Audrey Marcoux s’est retrouvée à l’honneur le 6 avril dernier lors du 45e Mérite Sportif, récompensant les athlètes et équipes de l’établissement d’enseignement universitaire de Trois-Rivières.

Marcoux, qui vient de compléter sa troisième saison, a été choisie athlète féminine de l’année au sein du programme sportif des Patriotes de l’UQTR.

«Je suis très contente! Je ne m’y attendais pas du tout et je suis très touchée de recevoir cet honneur-là! Ça n’aurait pas été possible sans toute mon équipe! C’est grâce à elle», a mentionné l’athlète-étudiante en ergothérapie, à qui il reste encore une saison.

Et en équipe, les Patriotes en volleyball féminin (division 2) ont connu un parcours parfait. La formation trifluvienne n’a encaissé aucune de ses douze rencontres du calendrier, ne perdant d’ailleurs qu’une seule manche.

En séries, Marcoux et ses coéquipières ont sorti l’UQO (Outaouais) en trois manches (3-0) lors de la demi-finale et ont également blanchi l’UQAC (Chicoutimi) en finale provinciale le 11 mars dernier. Les finalistes comptaient dans leurs rangs deux Septiliennes, Jessica Michaud et Sarah-Pier Babin, d’ailleurs nommée sur l’équipe d’étoiles pour une deuxième saison de suite comme libéro. Michaud a présenté de belles statistiques en saison, logeant au deuxième rang de la ligue au niveau des points et des attaques marquantes. Une autre volleyeuse de Sept-Îles évoluait en division 2, soit Marion Jean avec l’ÉTS, non qualifiée pour les séries.