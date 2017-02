Mamu d’hiver: On court en raquettes!

Crédit photo : Facebook - Mamu d'hiver

Sport, raquettes, saines habitudes de vie et culture innue, tout ça se résume à Mamu d’hiver. Cette course hivernale en sera à sa deuxième édition ce dimanche 26 février sur le site du Vieux-Poste de Sept-Îles, lieu principal du Festival des hivernants.

Encore cette année, le Mamu d’hiver servira la cause du service de zoothérapie du département de pédiatrie, via la Fondation régionale hôpital Sept-Îles. L’événement se déroulera en deux volets, une randonnée familiale de 1 km au programme pour 10h, suivi par la suite de courses chronométrées de 2,5 et 5 km.

«J’aime courir, en rassemblant les gens. La première édition du Mamu d’hiver a été très énergisante! Les gens ont aimé l’expérience de la course en raquette, tout en soutenant une belle cause. Je suis fier d’être du comité organisateur pour cette deuxième édition», souligne le parrain de l’événement, Roger Vachon.

Le service de zoothérapie au département de pédiatrie permet d’accompagner les enfants dans leurs traitements de chimiothérapie, hospitalisations, opérations et/ou divers prélèvements. «La présence du chien rassure, éveille, occupe, diminue l’anxiété et permet des échanges éducatifs et ludiques tout en offrant un souvenir beaucoup plus positif de leur expérience en milieu hospitalier», précise-t-on dans le communiqué.