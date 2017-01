La Maison de la Famille lance sa 5e campagne de financement

Crédit photo : Maison de la Famille

Après avoir atteint son objectif de financement de 40 000$ en 2016, la Maison de la Famille de Port-Cartier espère en récolter 50 000$ cette année grâce à ses deux activités de financement. La présidente d’honneur cette année est la Dre Annick Émond.

Le déménagement de l’organisme dans de nouveaux locaux en juin entraînera des «frais supplémentaires», alors que la Maison de la Famille est «plus sollicitée» en raison de l’incertitude économique, affirme Dre Émond. «Plus qu’un organisme communautaire, la Maison de la Famille se veut un lieu de rencontre et d’échange pour petits et grands, un lieu de partage et d’apprentissage, dans le respect et l’absence de jugement», a-t-elle ajouté.

La soirée Vins et fromages aura lieu le 18 février, alors que la Journée familiale se tiendra le 20 mai. La Maison de la Famille travaille à mettre en place deux nouvelles activités-bénéfices «dès les prochains mois». «Nous souhaitons par ces nouvelles activités recueillir davantage de financement, mais également répondre à un besoin de la population par des activités qui sont grandement appréciées du public tout en faisant preuve d’initiative et de créativité», a expliqué Julie Dupéré, vice-présidente du conseil d’administration.