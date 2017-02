La Maison de la Famille inscrit un nouveau record de participation

Crédit photo : Archives

L’équipe de la Maison de la Famille de Port-Cartier a de quoi se réjouir puisqu’il ne reste plus aucun billet pour sa soirée-bénéfice Vins et fromages, qui aura lieu le 18 février à l’Agora du Complexe récréatif et culturel. En effet, pas moins de 230 convives ont répondu à l’invitation.

Responsable des communications à la Maison de la Famille, Isabelle D’Astous en attribue son succès à la qualité de la soirée proposée aux convives. «Plusieurs nous disent que c’est une soirée haute en couleur, en saveur et en émotion. On constate que c’est un événement vraiment rassembleur, souligne-t-elle. Les gens qui l’organisent y mettent tout leur cœur. On est tous unis pour la même cause. Ça donne lieu parfois à des moments très émouvants.»

Avec pour partenaire majeur ArcelorMittal, cet événement-bénéfice comporte un menu créé et conceptualisé par l’équipe de La Brigade, un service de traiteur à Port-Cartier, et une carte des vins conçus et élaborés par les Jean de service, Jean-Michel Tanguay et Jean-Daniel Hogan. Cette année, la Dre Annick Émond en assure la présidence d’honneur.

Une activité majeure de financement

L’an dernier, la Maison de la Famille de Port-Cartier avait réussi à récolter 28 000$ grâce à cette activité qui s’inscrit dans sa campagne de financement annuel, dont l’objectif est de 50 000$. Une somme redistribuée parmi tous les services offerts par l’organisme soit les activités de groupe et parents enfants «Les Moussaillons», Bouffe-Action, La halte-garderie «La Maisonnette», le Petit garde-manger et L’éveil préscolaire «Les Petits soleils».