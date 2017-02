Maison de la Famille: Une soirée Vin et fromages couronnée de succès

Crédit photo : Courtoisie

Grâce à la participation de 230 convives, la Maison de la Famille de Port-Cartier a récolté environ 36 000$ lors de la 5e édition de sa Soirée Vin et fromages qui s’est tenue le 18 février à l’agora du complexe récréatif et culturel de la municipalité. Un résultat nettement au-dessus des attentes de son comité organisateur, ce qui l’incite grandement à récidiver en 2018.

La responsable des communications de la Maison de la Famille de Port-Cartier, Isabelle D’Astous, n’hésite pas à qualifier cet événement-bénéfique de magique et de rassembleur. «Toutes les personnes présentes étaient visiblement heureuses d’y être. C’était une soirée gastronomique. Tout était mis en place pour que les convives passent une soirée remarquable. Ç’a été le cas. De plus, il y a peu d’événements du genre dans la région. Ça nous permet réellement de se démarquer», précise-t-elle.

La réponse des gens étant l’élément principal qui encourage son comité organisateur à se mettre déjà au travail pour une prochaine édition de sa soirée Vin et fromages. «La générosité des gens ne cesse de m’étonner. Ils sont tous unis pour la même cause, indique-t-elle. On sent vraiment qu’ils veulent que notre ressource reste en vie et qu’ils en réalisent toute son importance. Ça nous émeut à chaque fois. Ça nous incite à poursuivre notre mission. C’est une très belle marque de reconnaissance.»

Une source importante de financement

Avec pour partenaire majeur ArcelorMittal, cet événement-bénéfice comportait un menu créé et conceptualisé par l’équipe de La Brigade, un service de traiteur à Port-Cartier, et une carte des vins conçus et élaborés par les Jean de service, Jean-Michel Tanguay et Jean-Daniel Hogan. La présidence d’honneur de cette 5e édition était assurée par Dre Annick Émond.

Le montant récolté au cours de cette soirée a été redistribué parmi tous les services offerts soit les activités de groupe et parents enfants «Les Moussaillons», Bouffe-Action, La halte-garderie «La Maisonnette», le Petit garde-manger et L’éveil préscolaire «Les Petits soleils». Une activité qui s’inscrit dans la campagne de financement annuel de l’organisme, dont l’objectif est de 50 000$.