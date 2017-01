Les Macareux s’emparent de quatre bannières au Tournoi Fer-O

Crédit photo : Tournoi Fer-O Optimiste – Jacques Voyer

La visite est repartie pratiquement avec tout ce sur quoi elle pouvait mettre la main du 40e Tournoi de hockey Fer-O Optimiste de Sept-Îles. Seul le Mikun de Mani-Utenam a sauvé la mise «locale» avec le titre du novice B. Quatre bannières de «Champions» appartiennent aux Macareux de Havre-Saint-Pierre pour cette édition 2017 disputée par 74 équipes de la côte et du Saguenay-Lac-Saint-Jean du 25 au 29 janvier.

Outre le Mikun et les Macareux, les seules autres conquêtes qui restent dans l’est pour le 40e Tournoi Fer-O sont celles de l’atome B et du bantam A. Les Aigles (atome) et Panthères (bantam) de Port-Cartier ont remporté les finales de ces deux catégories. Les quatre formations championnes de l’Association du hockey amateur de Havre-Saint-Pierre sont celles du novice A, de l’atome A, du pee-wee A et du midget A.

Un seul club de l’ouest a triomphé lors des finales présentées dimanche. Il s’agit des Pingouins de Baie-Comeau dans le pee-wee B. Dans le double lettre, ce sont les quatre équipes du Saguenay-Lac-Saint-Jean (Aiglons d’Alma atome BB et pee-wee BB, Saguenéens de Chicoutimi bantam BB et Marco’s Pub de Saint-Félicien midget BB) qui ont été sacrées championnes.

Honneurs individuels

Au tableau des honneurs individuels, la Septilienne Maxim Lessard (Nord-Côtière pee-wee B) s’est vue décerner le trophée Gilbert F. Champagne, remis au joueur ou à la joueuse ayant fait preuve d’esprit sportif.

Le cerbère Jérémy Bacon (Panthères de Port-Cartier bantam A) a reçu le trophée Rodrigue-Bellavance, attribué au meilleur gardien.

Chez la confrérie des arbitres, Julien Nantais a retenu l’attention de ses pairs et a mis la main sur le trophée Patrick Lemieux. Bénévoles aux guichets depuis un bon vingt ans, Nicole Fontaine est la récipiendaire du trophée Christian-Leblanc pour l’édition 2017 du Tournoi Fer-O Optimiste de Sept-Îles.

Catégorie Champions Finalistes Novice B Mikun de Mani-Utenam (3) Flyers de Baie-Comeau (1) Novice A Macareux de Havre-Saint-Pierre (1) (Prol.) Sabres de Baie-Comeau (0) Atome B Aigles de Port-Cartier (2) (Prol.) Uetiss de Pessamit (1) Atome A Macareux de Havre-Saint-Pierre (6) Panthères de Port-Cartier (3) Atome BB Aiglons d’Alma (5) Basques de Sept-Îles (4) Pee-wee B Pingouins de Baie-Comeau (4) Mashkuat de Natashquan (2) Pee-wee A Macareux de Havre-Saint-Pierre (11) Panthères de Port-Cartier (2) Pee-wee BB Aiglons d’Alma (5) Vikings de Baie-Comeau (4) Bantam A Panthères de Port-Cartier (4) Chevaliers de Sept-Îles (3) Bantam BB Saguenéens de Chicoutimi (6) Vikings de Baie-Comeau (3) Midget A Macareux de Havre-Saint-Pierre (4) Panthères de Port-Cartier (1) Midget BB Marco’s Pub de Saint-Félicien (3) (Prol.) Basques de Sept-Îles (2)