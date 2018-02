Les Macareux s’attaquent au Challenge Québec-Ontario

Crédit photo : courtoisie

Forte de sa première place et de sa médaille d’or historique à l’Invitation 1 de Volleyball Québec du 13 janvier dernier, la formation féminine des Macareux U16 aura le privilège de représenter la belle province au Challenge Québec-Ontario. Cette compétition se déroulera en fin de semaine du côté du Centre sportif de Gatineau, lieu d’entraînement de l’équipe nationale.

Les volleyeuses nord-côtières de l’entraîneur-chef Yannick Bouchard font partie des cinq équipes du Québec dans la catégorie 17 ans et moins, qui comptera quatre formation de la province voisine, l’Ontario. Parmi les clubs québécois, il y a notamment celui de Joliette, les Libellules, que les Macareux ont vaincues en finale en janvier. C’est la première fois qu’une équipe de la Côte-Nord se voit invitée à un tournoi de cette envergure.

L’objectif en Outaouais pour la formation composée de joueuses de Sept-Îles, Port-Cartier, Baie-Comeau et Les Bergeronnes demeurera le même que lors de la compétition à Joliette. «On voulait prendre part entre deux et quatre tournois en préparation de la sélection (pour les Jeux du Québec – Thetford 2018), ça en est un de plus. L’objectif est le même, développer la cohésion et évaluer à la limite du possible les filles», a mentionné Coach Bouchard.

L’entraîneur, secondé par Zéa Blackburn et Patrick Hudon, a mentionné que la victoire sera secondaire, espérant tout de même aller chercher quelques matchs. Le calibre sera plus relevé, avec la présence d’équipes de la province voisine, l’Ontario, et dans une catégorie d’âge supérieur. «Ce sera formateur d’affronter du si grand calibre. La cohésion était déjà là à Joliette», a-t-il renchéri.

Les Macareux U15 Féminin de l’entraîneur Maxime Mimeault seront aussi en compétition cette fin de semaine, en division 1, mais du côté de Saint-Lamnbert.