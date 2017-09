Lutte contre le cancer: Wayne Malouin s’associe à la cause

Crédit photo : Courtoisie

À titre de tête d’affiche du Défi Têtes à prix de l’Association du cancer de l’Est du Québec dans Sept-Rivières, Wayne Malouin se montre très sensible à la cause du cancer. Le fait d’accepter de se faire raser les cheveux représente un geste symbolique qu’il pose pour apporter de manière concrète son soutien aux personnes atteintes et à leurs proches.

Référé par la directrice régionale d’Attraction Radio, Elisabeth Chevalier, Wayne Malouin dit n’avoir pas hésité à relever ce défi. «C’est une très belle cause. Ça touche tout le monde, insiste-t-il. Heureusement, je n’ai pas de proches qui en sont atteints en ce moment. Cependant, j’ai connu, comme tous, des gens qui ont perdu leur combat contre le cancer. Ceux qui en sont affectés ont besoin d’être soutenus, peu importe l’issue de cette épreuve.»

Une contrainte importante

Même si le système de santé est gratuit, il n’en demeure pas moins que plusieurs traitements ne sont pas accessibles dans la région. «Ça implique de nombreux déplacements à l’extérieur de la région. Tout ça n’est pas gratuit, tient-il à souligner. L’argent ne devrait jamais être un frein à la guérison. Heureusement, l’Association du cancer de l’Est du Québec est là pour remédier à la situation.»

À titre d’exemple, M. Malouin fait mention de l’Hôtellerie Omer-Brazeau. Il s’agit d’un lieu accueillant et chaleureux mis à la disposition des personnes atteintes d’un cancer et de leurs proches, lorsqu’ils doivent se déplacer à Rimouski pour recevoir les soins requis par leur état de santé. Cette ressource dispose de 76 lits pour de l’hébergement temporaire.

Actions à venir

Pour en arriver à atteindre son objectif de 7 000$, il organisera plusieurs événements-bénéfices au cours des prochaines semaines, dont un bingo-bénéfice et une soirée de type cabaret. Les dates restaient encore à confirmer au moment de la rédaction de cet article. Une compétition karaoké s’ajoute aussi à la liste, le 5 octobre au bar Le Diamant.

En tout temps, les gens peuvent soutenir la tête d’affiche du Défi Têtes-à-prix de l’Association du cancer de l’est du Québec faisant un don au www.defitetesaprix.org. La prochaine édition aura lieu le 14 octobre, à 13h, à Place de Ville.