Le Lowlands Sunrise est le premier navire à accoster à Port-Cartier en 2017

Crédit photo : ArcelorMittal

ArcelorMittal Infrastructures Canada a remis sa canne au pommeau d’acier au capitaine Kim Jinsik, commandant du Lowlands Sunrise, premier minéralier à accoster au port privé de l’aciériste en 2017.

Arrivé le 1er janvier à 7h45, le Lowlands Sunrise a accosté le 12 janvier en après-midi. Le minéralier de type Capesize construit en 2011 et battant pavillon panaméen jauge 181 458 tonnes métriques de ports en lourd et compte 21 membres d’équipages des Philippines, de la Corée du Sud et du Japon. Le Lowlands Sunrise a repris la mer le 14 janvier avec 156 000 tonnes métriques de boulettes d’oxyde de fer pour un voyage de 42 jours jusqu’aux aciéries de Nippon Steel S.M.

En 2016, ArcelorMittal Infrastructures Canada a transbordé à Port-Cartier 28 millions de tonnes de concentré, de boulettes d’oxyde de fer et de produits céréaliers dans 464 navires destinés à des clients d’Amérique, d’Europe, d’Afrique et d’Asie.