L’Ouest domine au chapitre des bannières au Championnat régional d’athlétisme du RSEQ

Crédit photo : Carl Rodrigue

L’athlétisme était à l’honneur en fin de semaine dernière sur la piste de la polyvalente des Baies de Baie-Comeau. Le Championnat régional du RSEQ Côte-Nord a fait place à une participation record, surpassant le chiffre des «500» pour une première fois avec 514 athlètes inscrits en provenance de partout sur la côte (Tadoussac jusqu’en Basse- Côte-Nord) en passant par Fermont.

Au-delà des performances individuelles, les écoles de la Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord ont volé la vedette au tableau des bannières. L’école hôte en a décroché trois (benjamin féminin, cadet féminin et juvénile masculin). L’école Marie-Immaculée des Escoumins (moustique féminin et masculin) et la polyvalente des Berges des Bergeronnes (cadet masculin et juvénile) en ont remporté deux. Seule bannière qui se retrouvera dans l’est, celle du benjamin masculin gagnée par les athlètes de la Commission scolaire du Littoral (Basse-Côte-Nord).

Les trophées «Yvette Cyr» de l’édition 2017 du Championnat régional d’athlétisme du RSEQ Côte-Nord ont été attribués à l’école Marie-Immaculée au niveau du primaire et à la poly des Berges au secondaire.

Prochain rendez-vous d’athlétisme, le Championnat provincial des 10 et 11 juin à Longueuil. La délégation nord-côtière (50 jeunes) sera confirmée dans les prochains jours. Plusieurs étudiants-athlètes ont obtenu le standard A (basé sur une 8e place au provincial des dernières années) et devraient avoir leur place s’ils ont terminé parmi les deux premiers.

Photos du Championnat régional du photographe Carl Rodrigue ici

Les médaillés de l’est de la Côte

Catégorie Moustique

Even Quessy (école St-Alexandre, Port-Cartier)

80 m haies : Bronze

Saut en longueur : Argent

Alexis Leblanc (école Marie-Immaculée, Sept-Îles)

Saut en hauteur : Argent

Isaac Moreau (école St-Alexandre, Port-Cartier)

800 m course (demi-fond) : Or

1 200 m course (demi-fond) : Argent

Olivier Tremblay (école St-Alexandre, Port-Cartier)

800 m course (demi-fond) : Bronze

Alex Lapierre (école St-Alexandre, Port-Cartier)

1 200 m course (demi-fond) : Bronze

École Mère d’Youville, Port-Cartier

(Mya Ritchot/Coralie Morin/Julianne Lavoie/Léa Cliche)

Relais 4×100 m féminin : Bronze

École St-Alexandre, Port-Cartier

(Even Quessy/Alex Lapierre/Olivier Tremblay/Isaac Moreau)

Relais 4×100 m masculin : Or

Catégorie Benjamin

Charles Gauthier (Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

80 m haies : Or (Standard A)

Julie Doucet (école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles)

800 m course (demi-fond) : Or

1 200 m course (demi-fond) : Or

Jake Evans (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

800 m course (demi-fond) : Or

150 m course : Bronze

Saut en longueur : Or

Karlie Keats (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

80 m course : Or

Jules Croteau (école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles)

1 200 m course (demi-fond) : Or

800 m marche : Argent (Standard A)

Karlie Roberts (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

800 m marche : Or

Antoine Girard (Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

800 m marche : Or (Standard A)

James Strickland (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

800 m marche : Bronze (Standard A)

Alexa Jones (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

Saut en hauteur : Bronze (Standard A)

Lancer du poids : Or (Standard A)

Rico Chislett-Hobbs (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

Saut en hauteur : Bronze

Audrey-Anne Vachon (IESI, Sept-Îles)

Saut en longueur : Or

Evan Griffin (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

80 m haies : Bronze

Saut en longueur : Bronze

Camille Desjardins (école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles)

Lancer du disque : Argent (Standard A)

Amélie Beaudoin (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

Lancer du disque : Bronze (Standard A)

Lancer du poids : Argent

Jordan McKinnon (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

Lancer du disque : Argent (Standard A)

Lancer du poids : Or

Matthew Beaudoin (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

Lancer du disque : Bronze (Standard A)

Commission scolaire du Littoral, Basse-Côte-Nord

(Chloé Letemplier/Alexa Jones/Karlie Roberts/Karlie Keats)

Relais 4×100 m féminin : Bronze

(Jayden Guillemette/Miguel Beaudoin/Rico Chislett-Hobbs/Jake Evans)

Relais 4×100 m masculin : Argent

Catégorie Cadet

Max Sheppard (Cs du Littoral, Basse-Côte-Nord)

100 m haies : Argent (Standard A)

Camille Philippe Bezeau (Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

1 200 m course (demi-fond) : Argent

2 000 m course (demi-fond) : Bronze

Jacob Girard (Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

1 200 m course (demi-fond) : Or

2 000 m course (demi-fond) : Or (Standard A)

Magalie Boudreau (école Monseigneur-Labrie, Havre-Saint-Pierre)

100 m course : Or

Emma Dumas (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

100 m course : Argent

William Desbiens (école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles)

100 m course : Argent

200 m course : Or

Laurianne Vigneau (Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

800 m course (demi-fond) : Or

2 000 m course (demi-fond) : Argent

Maxim Dumas

800 m course (demi-fond) : Bronze

Mason Buckle (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

800 m course (demi-fond) : Or

Lancer du poids : Bronze

Annabelle Chisholm (Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

1 500 m marche : Or (Standard A)

Amy Daoust (Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

1 500 m marche : Argent (Standard A)

Maggie Gallibois-Driscoll (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

1 500 m marche : Bronze

Lancer du disque : Or (Standard A)

Lancer du poids : Bronze

Darien Fequet (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

1 500 m marche : Argent

Kameron Driscoll (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

1 500 m marche : Bronze

Lancer du poids : Or (Standard A)

Tori Wellman-Griffin (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

200 m course : Bronze

Lancer du javelot : Or (Standard A)

Shaun Fequet (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

Saut en hauteur : Or (Standard A)

Lancer du javelot : Bronze (Standard A)

Jean-Baptiste Menye (Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

Saut en hauteur : Bronze

Émile Dunn (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

Lancer du disque : Or (Standard A)

Ethan Chubbs-Lessard (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

Lancer du disque : Argent

Lancer du poids : Argent (Standard A)

Elliot Cormier (école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles)

Triple saut : Bronze

Commission scolaire du Littoral, Basse-Côte-Nord

(Max Sheppard/Matthew Beaudoin/Mark Letemplier/Émile Dunn)

Relais 4×100 m masculin : Bronze

Catégorie Juvénile

Marie Nicole Noëlie Ekra (école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles)

100 m course : Argent

200 m course : Bronze

Ethan Nadeau (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

100 m course : Argent

Saut en hauteur : Or (Standard A)

Lancer du poids : Bronze

Gabriel Picotin (école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles)

800 m course (demi-fond) : Bronze

1 500 m course (demi-fond) : Bronze

Nicholas Thomas (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

110 m haies : Or

Samuel Picotin (école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles)

110 m haies : Bronze

Lancer du javelot : Argent (Standard A)

Catherine Langlois (Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

400 m course : Argent

Anne Brochu (Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

1 500 m course (demi-fond) : Or (Standard A)

Alexandre Paquet (Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

3 000 m course (demi-fond) : Argent

Jo-Anne Lemoing (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

3 000 m marche : Or (Standard A)

Lancer du javelot : Bronze

Colby Driscoll (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

3 000 m marche : Bronze

Brittney Lessard (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

Saut en hauteur : Bronze

Wyatt Roberts (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

Saut en longueur : Argent

Lancer du javelot : Or (Standard A)

Commission scolaire du Littoral, Basse-Côte-Nord

(Whitney Poland/Bianca Monger/Caitlin MacDonald/Brittney Lessard)

Relais 4×100 m féminin : Argent

(Mason Buckle/Nicholas Thomas/Wyatt Roberts/Ethan Nadeau)

Relais 4×100 m masculin : Or

(Jo-Anne Lemoing/Oceann Gallichon/Tori Wellman-Griffin/Natasha Bolger)

Relais 4×400 m féminin : Bronze

Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier

(Anne Brochu/Catherine Langlois/Maxim Dumas/Laurianne Vigneau)

Relais 4×400 m féminin : Or

(Antoine Girard/Mikael Dupont/Charles Gauthier/Jacob Girard)

4×400 m relais masculin : Bronze