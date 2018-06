Lorraine Richard ne craint pas la CAQ dans Duplessis

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Lorraine Richard faisait le bilan de la dernière session parlementaire devant les médias lundi après-midi. Malgré les intentions de vote favorable à la CAQ dans Duplessis, la députée se dit optimiste et prête pour un nouveau mandat.

Au sortir de la dernière session parlementaire, la députée se dit fière d’avoir fait progresser plusieurs dossiers et entrevoit la période électorale d’un bon œil.

«J’adore les périodes électorales! C’est ma sixième élection en tant que candidate dans Duplessis et même si je suis en terrain connu, c’est pour moi un défi renouvelé à chaque occasion. C’est surtout une occasion de débattre, de faire connaître nos idées et de démontrer que j’ai toujours le feu sacré», a affirmé Lorraine Richard.

Mauvaise gestion au CISSS

Ayant toujours comme priorité la santé, Mme Richard a dénoncé la pénurie d’anesthésistes à Sept-Îles pour la période estivale. Le manque vient s’ajouter à celui des médecins, des préposés et des infirmières.

«Ça m’inquiète énormément ce qui se passe. Je remarque que le travail n’a pas été bien fait du côté du CISSS Côte-Nord. On connaissait déjà les effectifs et on savait que les gens allaient prendre des vacances. C’est inadmissible que la région de Sept-Îles se retrouve sans anesthésistes», a-t-elle déploré.

Elle reproche ainsi aux dirigeants d’avoir mal fait leur travail.

«On aurait dû mettre les bouchées double pour ne pas se retrouver en découverture. C’est raté après raté depuis la réforme Barette. Le service aux citoyens devrait être la première responsabilité de la direction, mais de plus en plus, il y a une diminution à ce niveau et ça me fâche».

Lorainne Richard a profité de l’occasion pour rappeler ce qu’elle considère comme «le pire échec» du gouvernement ces derniers mois, soit le Sommet sur le transport aérien régional. Elle déplore que le Québec continue de subventionner Air Canada et que le prix des billets soit toujours le même.

«Au Parti Québécois, on envisage plutôt mettre en place un programme de prix plancher, une véritable solution», selon la députée.

Optimiste face à la CAQ

La plateforme électorale du Parti Québécois est la seule de disponible à l’heure actuelle. Mme Richard indique y avoir participé activement en ce qui concerne les propositions pour le développement des régions.

«Ce qui m’a horrifié récemment, c’est la façon dont M. Legault a dénigré le projet éolien à Port-Cartier. C’est une méconnaissance de la réalité de nos régions. Ce n’est pas une dépense mettre de l’argent dans les régions, c’est un investissement. En ce qui me concerne, je crois qu’il va se réaliser le projet Apuiat».

Le ministre Moreau devrait d’ailleurs faire une visite sur la Côte-Nord à ce sujet prochainement, selon Mme Richard.

Malgré qu’il n’y ait pas de candidat annoncé, un récent sondage donne l’avance à la CAQ dans Duplessis. Lorraine Richard demeure tout de même optimiste.

«On n’est pas dans le déni au Parti Québécois, on sait qu’il y un certain engouement pour la CAQ. Mais quand les gens vont regarder le programme de ce parti, ils ne seront pas prêts à voter pour eux. La CAQ est une copie du parti libéral», soutient-elle.

Avec l’intention de François Legault de bloquer le projet éolien Apuiat, Lorraine Richard pourrait toutefois être en bonne position dans la course.

«Je ne sais pas si ça va jouer en ma faveur, mais ça me fera plaisir de débattre avec leur candidat à ce propos. Si on veut habiter notre territoire et le développer, on doit investir dans des projets tels que celui-ci, qui font consensus dans la région. C’est un manque flagrant de connaissance des régions de la part de la CAQ de penser autrement», a-t-elle affirmé.