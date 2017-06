L’orignal en cavale s’est noyé dans la baie

Crédit photo : Courtoisie

L’un des deux orignaux qui se sont retrouvés en plein centre-ville samedi est mort après s’être enfui dans la baie de Sept-Îles. Les Septiliens ont eu toute une surprise quand un orignal s’est retrouvé en plein centre-ville, près de Place de Ville vers 9h15.

La présence de deux orignaux dans le secteur de l’école Manikoutai a été signalée vers 9h15. L’une des bêtes a regagné le bois tandis que l’autre a filé vers le sud. C’est l’animal qui a été vu à Place de Ville et qui s’est dirigé vers la baie. Les informations voulaient qu’il s’agisse d’une maman et de son petit, ce que les agents de la faune n’ont pu confirmer lundi.

Le cervidé qui s’est retrouvé en difficulté dans la mer en était néanmoins un d’âge adulte. Les agents de la faune ont demandé la collaboration de pêcheurs pour tenter de «rabattre» l’animal vers la terre ferme. Malheureusement, l’animal qui était visiblement très apeuré n’a pu regagner la rive et est fort probablement mort noyé. Sa carcasse a été ramenée au débarcadère en fin d’avant-midi, samedi.

Signalement trop tard

C’est de «manière fortuite» qu’un agent de la faune a appris que deux orignaux avaient été aperçus près d’une école secondaire. «C’était un concours de circonstances, (l’agent) était en véhicule et l’a appris d’un citoyen», informe l’adjoint au soutien opérationnel du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Guillaume Blanchard.

Habituellement, c’est la centrale SOS Braconnage, une ligne de signalements disponible 24 heures sur 24, qui alerte les agents sur le terrain pour qu’ils interviennent. «Dans le cas qui nous occupe samedi, le signalement est rentré beaucoup trop tard au bureau des agents pour qu’il puisse avoir une réaction rapide», poursuit M. Blanchard.

Pourtant, les images et vidéos montrant l’ animal apeuré et désorienté sur le boulevard Laure circulaient abondamment sur les réseaux sociaux. M. Blanchard rappelle aux citoyens qui aperçoivent un animal sauvage en milieu urbain de joindre rapidement le SOS Braconnage (1 800 463-2191) et «donner le plus d’espace possible à l’animal pour qu’il ait un corridor de fuite».

«C’est certain que de le poursuivre en véhicule ou de courir après à pied pour prendre les meilleures photos possible, ça vient augmenter son niveau de stress (…) C’est un animal sauvage, on ne sait pas comment il va réagir et nous, quand on arrive, l’animal est déjà très très stressé, on a de plus en plus de misère à le contrôler de manière sécuritaire», relate-t-il.

Il n’est pas rare qu’à ce temps-ci de l’année, que des orignaux se rapprochent de quartiers résidentiels de Sept-Îles pour se nourrir de feuillus. De manière générale, les agents tentent «de l’effaroucher» et les bêtes retournent dans la nature. Lundi matin, un orignal a encore été observé près de la rue Smith. Si vous apercevez un orignal, signalez sa présence au SOS Braconnage, 1 800 463-2191.