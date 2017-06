L’Ordre du mérite Nord-Côtier: De nouveaux membres intronisés

Crédit photo : Michel Frigon

Sous la présidence d’honneur d’Octave Deraps, la cérémonie d’intronisation de l’Ordre du mérite Nord-Côtier (OMNC) s’est tenue à la Salle Jean-Marc-Dion de Sept-Îles, le 4 juin.

En présence de proches et amis, des personnes de Baie-Comeau, Forestville, Havre-Saint-Pierre et Sept-Îles se sont vues récompenser pour leur implication bénévole dans le domaine sportif, communautaire, culturel, économique et social.

Selon le président de l’OMNC, cette édition fut un grand succès pour les personnes intronisées, leur famille et amis. De plus, une minute de silence a été accordée à Clément Barriault de Havre-Saint-Pierre, qui a perdu récemment lors d’un accident de pêche. Il devait également recevoir cette distinction en guise de reconnaissance pour son engagement dans sa communauté.

Les personnes honorées sont Marie Bois-Turcotte, Pauline Blouin, Sandra Jomphe, Roselyne Babin, Sr Madeleine Leblond, sœur Louisette Lagacé, Hélène Bourgeois, Danielle Duguay, Roland-Guy Lévesque (Association des résidents du secteur Pigou), Jean Lévesque, Guertin Lévesque, Jean Lelièvre, Luc Dion, Allen Morissette et Luc Brisson.