L’or pour des Nord-Côtiers aux Championnats provinciaux collégiaux

Aux couleurs d’autres collèges, trois Septiliens revendiquent les grands honneurs et une médaille d’or des Championnats provinciaux division 2 qui avaient lieu, le week-end dernier, du côté de Chicoutimi en volleyball et de Sainte-Foy en badminton. Pour Camille Larrivée et les Élans de Garneau, c’est un troisième sacre en volley, tandis que sur les courts de badminton, pour le tournoi «individuel», Catherine Letarte et Dominique Lalancette ont uni leurs efforts pour s’emparer du titre.

Lalancette et Letarte, étudiante-athlète des Dynamiques du Cégep de Sainte-Foy, en étaient à une deuxième participation aux Championnats provinciaux. Quatrièmes l’an passé, en double féminin pour Dominique et en mixte pour Catherine, les deux filles ont goûté à l’or pour l’édition 2017.

Battues une seule fois en préliminaires, elles ont remis la monnaie de la pièce à leurs adversaires du Collège Bois-de-Boulogne en demi-finale. Elles ont décroché leur titre contre les représentantes du Collège Montmorency. Elles comptent défendre leur championnat dans un an. Soulignons que les deux Nord-Côtières font déjà partie des plans du Rouge et Or de l’Université Laval pour leur entrée universitaire à l’automne 2018.

En double mixte, Roxanne Dion (Sept-Îles), également du Cégep de Sainte-Foy, a été éliminée en quart de finale avec son partenaire. Quant à Tomy Bouchard (Sept-Îles) et sa coéquipière des Pionniers du Cégep de Rimouski, ils n’ont pu se qualifier pour les éliminatoires.

Toujours en double, mais du côté masculin, Gabriel Servant (Port-Cartier) et Vincent Morneau (Haute-Côte-Nord) aussi des Dynamiques, vaincus en demi-finale, ont connu le même sort lors du duel pour la médaille de bronze.

Deux joueuses de l’est de la côte se trouvaient en action en simple. Du côté féminin, Carolanne Boudreau de Rivière-au-Tonnerre (Cégep de Rimouski) s’est fait sortir en quart de finale tandis que Carolane Dion (Sept-Îles) du Cégep Garneau a terminé troisième de son pool en préliminaire, insuffisant pour une place en éliminatoires.

Dans le volet par équipe, Morneau, Servant, Dion, Letarte et Lalancette ont contribué à la conquête de l’or pour le Cégep de Sainte-Foy, face, en finale, au Cégep de l’Outaouais.

Volleyball

À sa troisième et dernière saison avec les Élans de Garneau en division 2, la Septilienne Camille Larrivée n’aurait pu demander meilleure fin. Avec ses coéquipières, dont la Septilienne Virginie Gravel, elle a remporté un troisième championnat provincial, se vengeant en finale de la formation des Gaillards de Jonquière, gagnante en finale du Championnat de la Conférence Nord-Est quelques semaines plus tôt.

Du côté des hommes, Maxime Chouinard et les Pionniers du Cégep de Rimouski ont perdu en finale provinciale contre Jonquière. Champions en titre avec les Cheminots de Saint-Jérôme, Samuel Boisvert (Sept-Îles) et ses acolytes n’ont pu répéter, étant éliminés en quart, tout comme Maxime Smith (Sept-Îles) et les Titans du Cégep Limoilou. Pour la saison 2016-2017, Boivsert a été nommé sur l’équipe d’étoiles de la Conférence Sud-Ouest.