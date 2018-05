L’or aux Championnats canadiens de judo 2018 pour Ouellet et Somers

Crédit photo : courtoisie

Ça en est fait des Championnats canadiens de judo 2018. L’Académie de judo de Sept-Îles a bouclé la compétition, tenue à Calgary du 18 au 20 mai, avec un palmarès de huit médailles.

Tant qu’à prendre place sur le podium, aussi bien le faire deux fois quand c’est possible. C’est ce qu’on fait Josie-Anne Synnott et Yohan Chouinard. Synnott a décroché l’argent chez les U18, plus 70 kg, et le bronze chez les U21, moins 78 kg. Même résultat de couleur de médailles pour Chouinard chez les U21 et Seniors, moins 100 kg.

Les parcours de Jean-François Ouellet (Senior, plus 100 kg) et d’Andrée-Ann Somers (U18, moins 44 kg) ont été ponctués que de victoires dans leur catégorie, les menant vers la plus haute marche du podium pour recevoir la médaille d’or. Il s’agissait d’un troisième titre national d’affilée pour Ouellet. Chez les U21, Somers s’est avoué vaincu à deux reprises face à Kimiko Kamstra (Colombie-Britannique), deuxième chez les U18.

Les deux autres médaillés de l’Académie de judo de Sept-Îles en sol albertain, avec le bronze à leur cou, sont Justin Coulombe (U18, moins 90 kg) et Maxim Côté (Senior, moins 90 kg).

«Au-delà des résultats, les athlètes reviennent de Calgary avec de nouvelles expériences qui feront d’eux de meilleurs judokas et avec des souvenirs qui perdureront», a indiqué l’Académie.