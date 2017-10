«Les loisirs et la culture, ce sont les poumons de la ville» – Noémie Gauthier

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Noémie Gauthier se sent à sa place dans son nouveau bureau. C’est elle qui succède à Denis St-Pierre à la direction du Service des loisirs et de la culture de la Ville de Sept-Îles. De beaux défis attendent celle qui est en poste depuis le 16 octobre dernier.

«C’est un secteur qui m’anime. Je suis très contente d’avoir obtenu le poste», a indiqué la nouvelle directrice, qui agissait comme chef de service pour l’imagerie médicale au CISSS Sept-Îles. Les loisirs et la culture rejoignent ses intérêts personnels, elle qui touchait aux deux sphères comme citoyenne.

Mme Gauthier est clair, son but sera de servir la population et maintenir l’offre de service en termes de loisir et de culture. «Mon travail, c’est de soutenir la demande des citoyens; mon boss ultime. Je suis entouré d’excellents spécialistes sur le terrain, ils connaissent leurs secteurs et leurs spécificités», a-t-elle mentionné. La nouvelle directrice n’est pas seule pour ses premiers pas. Denis St-Pierre l’accompagnera jusqu’au début février, lui permettant d’assurer une transition avec les nombreux organismes.

En attente

La nouvelle directrice sera aussi guidée par les priorités du nouveau conseil municipal. «On peut vouloir plein de choses, mais on est en attente des élections. On verra les priorités du prochain conseil», a-t-elle précisé, sachant que de beaux projets sont sur la table, notamment celui de l’aréna. Celui d’un complexe multisports fait aussi couler beaucoup d’encre.

Son portrait

Elle considère ses fonctions de directrice du Service des loisirs et de la culture similaires à celles qu’elle avait dans le milieu de la santé, même si elle était dans l’ombre. «Même dynamique, même responsabilités juste les secteurs qui sont différents. Je dois apprendre les rouages du niveau municipal. Les loisirs et la culture, ce sont les poumons de la ville, il faut offrir un service de qualité», a souligné celle qui se définit comme une gestionnaire à l’écoute de son environnement, qui aime apprendre et consulter les gens du milieu, curieuse, énergique et dynamique.